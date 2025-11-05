Steam est-il un monopole ? La question n'est pas nouvelle, mais une étude vient de mettre des chiffres sur ce sentiment. Selon un livre blanc de la plateforme Rokky, 72% des développeurs de jeux vidéo interrogés estiment que la boutique de Valve détient un monopole sur le marché PC.

Une domination écrasante qui force l'industrie à une réflexion, même si personne ne semble prêt à quitter le navire.

Que révèle exactement l'étude ?

L'étude "The State of PC Game Distribution", menée par Atomik Research auprès de 306 cadres de l'industrie au Royaume-Uni et aux États-Unis, est claire. 72% des sondés "estiment que Steam existe effectivement comme un monopole".

Ce n'est pas une surprise : 88% des répondants ont confirmé que la plateforme génère plus de 75% de leurs revenus totaux sur PC. Cette dépendance inquiète 53% des studios, qui se sentent trop dépendants d'une seule plateforme.

Pourquoi est-ce un "monopole" que personne ne quitte ?

Le débat fait rage. Est-ce un vrai monopole ou simplement une plateforme ultra-populaire ? L'analyste Mat Piscatella nuance, rappelant que de nombreux concurrents ont échoué (comme Amazon) ou peinent à être rentables (comme l'Epic Games Store).





La raison ? Les joueurs ont déjà la solution. Steam n'est pas un monopole forcé, c'est l'option préférée grâce à une expérience utilisateur supérieure. "La réalité est que des tas de gens ont créé des stores PC ; c'est donner aux utilisateurs une raison de les utiliser *au lieu* de Steam qui s'est avéré difficile", analyse-t-il.

Les développeurs préparent-ils quand même leur sortie ?

Malgré cette domination, les studios ne mettent pas tous leurs œufs dans le même panier. Près de la moitié (48%) distribuent aussi leurs jeux sur l'Epic Game Store ou le Xbox PC Games store, bien que GOG (10%) et Itch.io (8%) restent marginaux.





Mais le chiffre le plus intéressant est tourné vers l'avenir : 80% des développeurs interrogés s'attendent à utiliser des "canaux de distribution alternatifs" en plus de Steam d'ici cinq ans, espérant une hausse de 10% de leurs revenus.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qui a réalisé cette étude ?

L'étude a été commandée par la plateforme de distribution Rokky et menée par le cabinet indépendant Atomik Research. Elle a interrogé 306 cadres de l'industrie du jeu (dont 75% de niveau C-suite) au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Pourquoi l'Epic Games Store n'arrive-t-il pas à concurrencer Steam ?

Malgré des investissements colossaux (jeux gratuits, exclusivités), l'Epic Games Store n'est toujours pas rentable. Les analystes estiment que Steam a construit une place de marché massive avec une expérience utilisateur supérieure que les joueurs n'ont pas de raison de quitter.

Les développeurs détestent-ils Steam ?

Pas forcément. Ils sont surtout inquiets de leur dépendance (53%). Steam leur rapporte l'essentiel de leurs revenus (plus de 75%) et reste le meilleur endroit pour être découvert, même si la visibilité est devenue un problème majeur ("c'est comme gagner à la loterie").