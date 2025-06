Une surprise de taille vient de confirmer les soupçons déjà mis en avant depuis plusieurs mois. Des tests récents, menés par Ars Technica et publiés le 26 juin 2025, confirment une tendance pressentie concernant SteamOS, le système d'exploitation de Valve basé sur Linux, qui surclasse désormais Windows 11 en termes de performances de jeu sur le Lenovo Legion Go S, un PC portable gaming. Cette inversion des rôles marque un tournant significatif. Historiquement, SteamOS était en retrait, mais des années de développement intensif semblent enfin porter leurs fruits.

Comment SteamOS parvient-il à surpasser Windows 11 en jeu ?

Les rapports d'Ars Technica sont formels. Des tests approfondis ont été menés sur le Lenovo Legion Go S, la nouvelle console/PC portable hybride. Cinq jeux PC très exigeants ont été mis à l'épreuve, sous Windows 11 et SteamOS. Le verdict ? Dans la plupart des cas, SteamOS a offert un gameplay plus fluide. Les performances de jeu étaient supérieures. Quatre des cinq titres testés ont tourné plus vite sous l'OS de Valve. L'écart était parfois considérable. Sur Returnal par exemple, en 1920x1200 et réglages "High", SteamOS maintenait un solide 33 images par seconde. Windows, avec les pilotes officiels de Lenovo, peinait à atteindre 18 FPS. C'est un changement notable. L'ancienne version de SteamOS, à l'époque des Steam Machines, était souvent à la traîne. La faute à des pilotes immatures et des logiciels moins optimisés. Aujourd'hui, la donne est bien différente et la domination de Windows vacille.

Quels sont les atouts techniques de SteamOS face à Windows ?

L'avantage de SteamOS repose sur plusieurs piliers techniques. D'abord, la couche de compatibilité Proton de Valve. C'est elle qui permet de traduire le code des jeux Windows en instructions Linux. Proton a bénéficié d'années de travail acharné et de mises à jour continues. Le but : rendre les jeux Windows aussi efficaces que possible sur Linux. Ensuite, SteamOS lui-même est optimisé. C'est un système d'exploitation épuré. Il est entièrement dédié au jeu. Il ne fait qu'une chose, mais il la fait bien. Contrairement à Windows 11, il n'est pas encombré par de nombreux processus d'arrière-plan. Cette approche allégée réduit la "charge" du système. Même en installant manuellement des pilotes AMD plus récents (ceux d'Asus pour le ROG Ally) sur Windows, SteamOS a conservé son avance. L'écart allait de 8% à 36% en faveur de l'OS Linux.

SteamOS est-il désormais le choix idéal pour tous les jeux sur PC portable ?

Malgré ces performances remarquables, il faut rester nuancé. Windows garde un avantage crucial : la compatibilité des jeux. De nombreux titres ne fonctionnent tout simplement pas sous SteamOS sans des contournements complexes. Et parfois, ils ne fonctionnent pas du tout. La majorité des fabricants de matériel PC conçoivent leurs produits avec Windows à l'esprit. De plus, SteamOS n'est pas encore compatible avec l'écrasante majorité du matériel PC existant. On parle notamment des processeurs Intel, des GPU Nvidia, et même de certaines puces AMD plus récentes. Bien que Valve ait récemment amélioré la compatibilité de SteamOS avec du matériel non-Steam Deck, des limitations subsistent. Il ne faut pas oublier que le support officiel de "Windows on Deck" n'est pas proposé par Valve pour le Steam Deck, ce qui complique l'installation pour certains utilisateurs.

Quelles implications pour l'avenir des PC portables gaming ?

Les résultats de ces benchmarks ont des implications majeures. Pour des appareils comme le Lenovo Legion Go S, vendu à partir de 599 dollars, le choix de l'OS est crucial. La version SteamOS est d'ailleurs 130 dollars moins chère que sa contrepartie Windows. L'OS de Valve offre une expérience plus fluide "en sortie de boite", sans ajustements complexes. C'est un atout considérable. Le travail soutenu de Valve sur Linux pour le jeu commence à payer. Il fait de SteamOS un concurrent sérieux pour la domination de longue date de Windows dans le gaming portable. Microsoft est conscient du problème. La future "Xbox Experience for Handheld" promet de minimiser l'activité en arrière-plan pour de meilleurs framerates. Cela montre que la bataille des systèmes d'exploitation pour les PC portables gaming est loin d'être terminée. SteamOS a accumulé des avantages. Cela pourrait influencer les choix des fabricants et des consommateurs à l'avenir.

