Le studio a validé noir sur blanc l’existence de la suite dans un rapport financier : le développement est déjà en cours avec la promesse de reprendre le cœur d’action nerveuse tout en élargissant la “vision du monde” et en peaufinant le gameplay.

Le succès du premier épisode (lancé sur PlayStation puis PC ) a visiblement accéléré l’agenda, au point de revoir les priorités internes (Project Witches s’en trouve relégué).

Ce qui est (vraiment) confirmé

La suite de Stellar Blade est actée par Shift Up, avec l’ambition d’élever Stellar Blade au rang de franchise. Le discours est classique, mais clair : même ADN combat, univers plus large, systèmes affinés. Le studio vise une mise sur le marché d’ici 2027, un horizon crédible à condition de maintenir le cap et d’éviter l’inflation de features qui repoussent les jalons.

Une stratégie de franchise assumée

Shift Up parle de dérivés et d’“œuvres annexes” pour étendre l’IP, signe d’une approche transmedia.

Le premier jeu a signé une trajectoire solide (notes correctes, nominations majeures) et un parcours commercial remuant sur PC, entre région-lock polémique puis correction rapide. Bref, la marque existe : reste à l’installer durablement sans la diluer.

Plateformes, calendrier et angles morts

Côté plateformes, rien d’officiel pour la suite, mais le précédent PS5 puis PC laisse la porte ouverte à une stratégie multi-supports. Des bruits évoquent aussi un portage Switch 2 du premier opus. Le cap “d’ici 2027” paraît tenable, mais dépendra des arbitrages tels que le contenu, la taille des équipes, et la compatibilité technique que Shift Up consentira à faire.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand sort Stellar Blade 2 ?

Le studio vise une sortie “d’ici 2027”. Pas de date ni de trimestre annoncés : le projet est en développement actif et la fenêtre reste indicative.

Quelles plateformes sont concernées ?

Rien d’officiel pour la suite. Le premier épisode a débuté sur PS5 avant d’arriver sur PC. Un portage Switch 2 du premier jeu est évoqué côté rumeurs ; pour Stellar Blade 2, il faudra attendre une annonce formelle.

Que devient Project Witches ?

Shift Up a priorisé la suite de Stellar Blade, ce qui a ralenti l’autre projet. L’objectif est manifestement de capitaliser sur l’élan de la licence avant de relancer la machine sur le reste.