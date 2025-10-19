Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur le bois. Une société américaine, InventWood, vient de lancer la commercialisation d'un matériau qui pourrait bien changer les règles du jeu dans la construction : le "Superwood". Sa promesse est simple mais folle : être jusqu'à 10 fois plus résistant que l'acier, pour un poids six fois inférieur.

Comment est fabriqué ce "super bois" ?

L'idée n'est pas nouvelle, mais sa concrétisation à grande échelle l'est. Le concept est né il y a plus de dix ans dans les laboratoires du scientifique Liangbing Hu. Le processus est complexe mais ingénieux.





D'abord, on traite chimiquement n'importe quel type de bois (le procédé a fonctionné sur 19 essences différentes, et même le bambou) pour en retirer partiellement la lignine, ce qui lui donne sa couleur et une partie de sa rigidité. Ensuite, le bois est compressé à chaud. Cette étape cruciale écrase sa structure cellulaire, aligne les fibres de cellulose et le rend incroyablement dense. Le résultat est un matériau qui ressemble à du bois, se comporte comme du bois, mais avec des propriétés mécaniques décuplées.

Quelles sont ses performances réelles ?

Les chiffres sont impressionnants. Le Superwood est annoncé comme étant jusqu'à 20 fois plus résistant que le bois naturel et 10 fois plus résistant aux chocs et aux enfoncements. Sa structure densifiée le rend également imperméable aux champignons et aux insectes. Mieux encore, il obtient la meilleure note aux tests de résistance au feu. Sa force réside dans son ratio résistance/poids, qui lui permet de rivaliser avec l'acier et la plupart des alliages métalliques utilisés dans la construction.

À quoi va servir le Superwood concrètement ?

InventWood vise un déploiement progressif. Dans un premier temps, le Superwood sera destiné à des applications extérieures comme les terrasses et les bardages. Viendront ensuite les usages intérieurs : parquets, panneaux muraux et surtout, le mobilier. Fini les meubles qui s'affaissent, le Superwood pourrait même remplacer les jonctions, vis et clous en métal.





À terme, l'ambition est de faire évoluer la construction en réalisant des bâtiments entiers avec ce matériau. Des structures quatre fois plus légères que celles actuelles, plus faciles à monter et potentiellement plus résistantes aux séismes. Le coût ? Plus élevé que le bois classique, mais l'objectif est d'être compétitif avec l'acier, avec une empreinte carbone 90% inférieure.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le Superwood est-il toujours considéré comme du bois ?

Oui, chimiquement et pratiquement, c'est du bois. Le matériau de base est naturel, mais sa structure moléculaire (la cellulose) a été réorganisée et densifiée par un traitement chimique et une compression. Il ne s'agit pas de morceaux de bois collés ensemble comme l'aggloméré.

Quel est son impact écologique par rapport à l'acier ?

C'est son principal atout. Bien que son processus de fabrication ait une empreinte carbone plus grande que celle du bois non traité, elle reste 90% inférieure à celle de la production d'acier. De plus, comme tout produit en bois, il stocke du carbone.

Le Superwood va-t-il vraiment remplacer l'acier dans la construction ?

C'est l'ambition, mais la route est longue. L'industrie de la construction est traditionnellement lente à adopter les innovations. Si le Superwood permet des prouesses techniques (portées plus longues, finitions plus durables), son adoption massive dépendra des cadres réglementaires, de la formation des professionnels et de la mise en place de projets pilotes pour prouver sa fiabilité à grande échelle.