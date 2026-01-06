La firme japonaise Sony a récemment fait parler d'elle avec le dépôt d'un brevet particulièrement ambitieux. L'idée est de développer un assistant de jeu de nouvelle génération, un « Ghost Player », qui interviendrait directement dans la partie d'un utilisateur bloqué. Contrairement aux aides traditionnelles, ce système ne se contenterait pas de donner des indices ; il pourrait prendre les commandes et jouer activement à votre place pour vous aider à progresser.

Comment fonctionnerait ce « fantôme IA » ?

Cette IA serait activée sur demande. Elle analyserait les actions du joueur et les comparerait à une base de données massive de gameplay réussi provenant de sources comme YouTube, Twitch et le PlayStation Network. Sur cette base, elle pourrait soit démontrer la bonne séquence d'actions via un avatar à l'écran, soit, option plus radicale, prendre le contrôle total de la manette pour exécuter la manœuvre.

Le niveau d'aide serait entièrement ajustable, allant du simple conseil visuel à l'intervention directe. Le brevet suggère même la possibilité de converser en langage naturel avec l'assistant, comme un ChatGPT du gaming, et de personnaliser son apparence. On pourrait imaginer être coaché par un personnage de film célèbre, comme Yoda, vous prodiguant ses conseils.

En quoi cette technologie se distingue-t-elle des aides existantes ?

Sony critique explicitement les solutions actuelles, comme les « fantômes » qui se contentent de rejouer une partie préenregistrée, une méthode jugée inefficace et limitée. Le brevet met en avant la capacité de son intelligence artificielle à comprendre le contexte précis de la partie en cours, ce qui représente une avancée majeure dans l'assistance au joueur.

Plutôt que de suivre un script, le système analyserait les intentions réelles du joueur pour fournir une aide sur mesure et en temps réel. Cette approche contextuelle est présentée comme étant bien plus pertinente que les systèmes d'aide déjà vus chez d'autres constructeurs, comme Nintendo dans certains de ses jeux de plateforme 2D, jugés trop génériques par la firme.

Quelles sont les implications et les questions soulevées par un tel système ?

Si l'idée de recevoir un coup de main pour enfin finir un jeu particulièrement difficile comme Bloodborne est séduisante, elle soulève des questions fondamentales. Où se situe la limite entre l'assistance et la triche ? L'automatisation à outrance ne risque-t-elle pas de dénaturer le plaisir de la découverte et de surmonter un défi par soi-même ?

Le brevet évoque même des aspects plus troublants, comme la possibilité pour le système de suivre le regard du joueur, posant de légitimes inquiétudes sur la vie privée. Pour l'heure, il ne s'agit que d'un brevet pour la PlayStation, et rien ne garantit sa concrétisation à court terme. Il faudra probablement attendre la prochaine génération de consoles pour voir si ce fantôme quitte les documents officiels.