Voici tout d'abord le Samsung Galaxy S23 Ultra - 256 Go.

Il est doté d'un écran Dynamic AMOLED 2X QHD+ fluide à 120 Hz, offrant une luminosité maximale de 1 750 nits.

Son système photo revisité excelle en faible luminosité grâce à un processeur optimisé. Les vidéos nocturnes sont stables et fluides grâce à un stabilisateur optique amélioré et une réduction avancée du bruit. Le mode Hyperlapse vous permet de créer des vidéos accélérées en capturant des images à intervalles réguliers, comme le ciel étoilé ou un coucher de soleil, tandis que le capteur principal de 200 MP produit des photos ultra-précises quelles que soient les conditions de lumière.

Avec l'application Expert RAW, explorez des options créatives avancées, comme l'astrophotographie ou les expositions multiples, et ajustez chaque paramètre selon vos besoins.

Le Galaxy S23 Ultra est équipé de la puissante puce Snapdragon 8 Gen 2, à la fois performante et économe en énergie.

Enfin, le S Pen intégré au châssis est idéal pour prendre des notes, retoucher des photos ou contrôler votre appareil à distance.

Le Samsung Galaxy S23 Ultra 256 Go est disponible en noir à 629,99 € sur Cdiscount, ou bien en vert au même prix. À noter que le prix officiel du Galaxy S23 Ultra s'élève à 1 419 €.





