On commence avec la TV LG QNED MiniLED 4K 65QNED866RE - 65".

La technologie QNED combine Quantum Dot et NanoCell pour offrir des couleurs éclatantes et une luminosité remarquable. Le processeur α7 AI 4K Gen6 optimise les performances visuelles et sonores, enrichissant les détails, les couleurs et l’immersion sonore.

Le rétroéclairage MiniLED, avec ses LEDs 40 fois plus petites, garantit des noirs profonds et une luminosité intense pour des images précises et réalistes. Enfin, Dolby Vision IQ et Dolby Atmos travaillent ensemble pour une immersion totale, ajoutant profondeur et texture à chaque scène.

Utilisez votre voix avec LG ThinQ pour ajuster les paramètres et recevoir des recommandations. WebOS 23 propose une expérience utilisateur optimisée, rapide et fluide. Avec les Quick Cards, accédez instantanément à tous vos contenus thématiques et vos applications favorites.

Le téléviseur offre un tableau de bord dédié pour visualiser et personnaliser en temps réel vos paramètres de jeu, d’image et de son. Grâce à la compatibilité HDMI 2.1, VRR et FreeSync, profitez d’une fluidité et d’une réactivité exceptionnelles, avec des performances en 4K à 120 images par seconde.

Compatible avec Google Home et Apple Home, le téléviseur s’intègre facilement à vos appareils connectés.

La TV LG QNED MiniLED 4K 65QNED866RE 65" est en ce moment en promotion à 799 € au lieu de 999 € chez Leclerc, avec la livraison à partir de 19,90 €.





On continue avec l'aspirateur balai laveur sans fil Dreame H12 Pro.

Grâce à une aspiration puissante et un système de récurage performant, le H12 Pro élimine efficacement poussière, débris, cheveux et taches. Son capteur intelligent ajuste automatiquement la puissance en fonction du type de saleté, pour un nettoyage optimal avec un bruit réduit.

Avec une brosse spécialement conçue pour atteindre les endroits difficiles, le H12 Pro excelle dans le nettoyage des coins et le long des plinthes, garantissant un résultat impeccable. Le rouleau motorisé génère également une traction vers l’avant, facilitant le déplacement de l’appareil.





Fixez la base, appuyez sur un bouton, et laissez faire. La brosse est séchée à l'air chaud en seulement 1,5 heure, un procédé plus rapide et hygiénique que le séchage naturel, qui prévient la formation de moisissures et les mauvaises odeurs.

Le H12 Pro offre plus de 30 minutes de nettoyage sans interruption, et son réservoir d’eau propre de 900 ml permet de couvrir de vastes surfaces sans avoir à recharger ou remplir fréquemment.

Retrouvez l'aspirateur balai laveur sans fil Dreame H12 Pro à 317,47 € avec la livraison gratuite sur Rue du Commerce. À noter que le prix officiel du H12 Pro s'élève à 399 €.

Enfin, on termine avec la caméra d'action DJI Osmo Action 4.

Équipée d’un capteur grand format 1/1,3", elle filme des vidéos en 4K avec une clarté remarquable, quelles que soient les conditions d’éclairage. Sa technologie de réduction du bruit garantit des images nettes, même en basse lumière.

Avec son profil de couleur D-Log M 10 bits, la caméra préserve les détails et la qualité d’image lors du montage, offrant une grande latitude pour ajuster les couleurs et obtenir des résultats professionnels.

Conçue pour affronter les environnements les plus difficiles, elle peut fonctionner jusqu’à -20°C. Sa batterie offre jusqu’à 150 minutes d’autonomie en conditions froides, et jusqu’à 2h30 en utilisation normale.

Enregistrez en 4K à 120 images par seconde avec un champ de vision ultra-large de 155° et réalisez des ralentis fluides pour capturer chaque détail.

Passez facilement du mode horizontal au mode vertical grâce à son système de fixation magnétique, permettant une adaptation instantanée à tous les types de contenu.

La technologie HorizonSteady 360° assure une stabilisation parfaite, même lorsque la caméra effectue des rotations complètes. Avec trois modes de stabilisation disponibles, vos vidéos restent fluides et stables, quelles que soient les conditions.

La DJI Osmo Action 4 est livrée avec une batterie, un support à démontage rapide, une base adhésive incurvée, un cadre de protection horizontal-vertical, un pare-soleil d’objectif, un câble USB-C PD, une vis de fixation et un patin antidérapant.

La DJI Osmo Action 4 (Bundle Standard) est en promotion à 229 € au lieu de 269 € sur Amazon en ce moment, soit une remise de 15 %. Pour information, le site officiel indique un prix de base de 329 € pour la caméra avec son bundle standard.



