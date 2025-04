On démarre avec la tablette Lenovo Legion Y700 2023 512 Go.

Son écran IPS LCD de 8,8 pouces affiche une résolution de 1600 x 2560 pixels, avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz, la prise en charge Dolby Vision et HDR10 pour des images fluides et éclatantes même en pleine lumière grâce à une luminosité typique de 500 nits.

Sous le capot, on retrouve le Snapdragon 8+ Gen 1 (4 nm), un processeur puissant taillé pour les performances, accompagné de 16 Go de RAM et d’un stockage généreux de 512 Go.

Côté photo, la tablette embarque un double capteur arrière de 13 MP (grand-angle) + 2 MP (macro), ainsi qu’une caméra frontale de 8 MP.

La batterie de 6 550 mAh assure une excellente autonomie, complétée par la charge rapide 45W Super Flash.

Fonctionnant sous Android 13 avec l’interface ZUI 14, elle assure une expérience fluide et personnalisable. La connectivité est complète avec le WiFi 6, le Bluetooth et deux ports USB-C 3.1 Gen 2.

Retrouvez la tablette Lenovo Legion Y700 2023 512 Go en gris à 329 € grâce au code FRAS30 sur AliExpress avec livraison gratuite depuis la France.



On continue avec la souris sans fil Logitech MX Master 3S.

Sa forme épousant la main favorise une posture naturelle du poignet, avec des commandes intuitives au niveau du pouce pour un accès rapide et confortable à toutes les fonctions.

Grâce à son capteur de 8 000 DPI, la souris offre un suivi ultra précis, personnalisable, et fonctionne sur toutes les surfaces, y compris le verre.

Bénéficiez d'un défilement électromagnétique rapide, précis et quasiment silencieux.

Passez d’un ordinateur à l’autre, qu’ils tournent sous Windows ou macOS, et transférez facilement du texte, des images ou des fichiers d’un appareil à l’autre.

La souris permet également de personnaliser chaque bouton selon vos besoins et propose des profils préconfigurés par application avec la dernière version de Logi Options+.

La souris sans fil Logitech MX Master 3S est disponible en gris foncé à 73,99 € au lieu de 83,73 €, soit une remise de 12 % sur Amazon.

Pour information, Logitech indique un prix de base de 129,99 € pour ce modèle sur son site.



Enfin on termine avec le POCO M7 Pro 5G 256 Go.

Son écran AMOLED de 6,67 pouces affiche des images nettes et des couleurs éclatantes, avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz et une résolution de 394 PPI. Sa luminosité maximale élevée garantit une lisibilité parfaite, même en plein soleil.

Le puissant processeur Dimensity 7025-Ultra gravé en 6 nm assure des performances solides, une navigation réactive et un multitâche sans accroc. Associé à 12 Go de RAM, il garantit une grande fluidité, même lors de l’utilisation d’applications exigeantes.

La batterie haute capacité de 5 110 mAh, associée à une gestion intelligente de l’énergie, vous permet de profiter pleinement de vos contenus tout au long de la journée, sans vous soucier de l’autonomie.

Côté photo, le capteur principal Sony IMX882 de 50 MP capte des images riches en détails, tandis que les fonctionnalités IA améliorent vos prises de vue et permettent de créer facilement des vidéos depuis vos galeries.

Enfin, avec sa certification IP64, le POCO M7 Pro résiste à l’eau et à la poussière.

Vous pouvez retrouver le POCO M7 Pro 5G 256 Go en argent, vert ou violet à 208,90 € grâce au coupon à cocher sur Amazon, soit une économie de 20 % par rapport à son prix officiel de 263 €.

