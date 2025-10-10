.C'est une petite révolution dans le monde des montres connectées de luxe, et une gifle pour Google. Après près de dix ans de partenariat, TAG Heuer coupe les ponts avec le système Wear OS et prend son indépendance.

La nouvelle TAG Heuer Connected Calibre E5, dévoilée cette semaine, embarque pour la première fois un OS maison, baptisé sobrement TAG Heuer OS. Un investissement colossal qui a un but bien précis : offrir une expérience parfaite aux utilisateurs d'iPhone, qui représentent 70 % de sa clientèle.

Pourquoi TAG Heuer abandonne-t-il Google Wear OS ?

La décision, radicale, est en réalité purement pragmatique. Depuis la sortie de Wear OS 3 en 2021, les montres équipées du système de Google ont perdu leur compatibilité avec les iPhone. Un problème majeur pour une marque de luxe comme TAG Heuer, dont la clientèle est très majoritairement ancrée dans l'écosystème Apple.

Face à l'impossibilité d'offrir une expérience utilisateur stable et complète à 70 % de ses clients, l'horloger suisse a pris le taureau par les cornes et a investi massivement dans le développement de son propre système d'exploitation, confié à une équipe de 60 ingénieurs basés à Paris.

Qu'apporte concrètement la certification "Made for iPhone" ?

Obtenir le précieux sésame "Made for iPhone" (MFi) d'Apple n'est pas qu'une simple vignette sur la boîte. Cette certification garantit une intégration parfaite avec iOS, là où les précédents modèles sous Wear OS peinaient. Concrètement, cela se traduit par :

Un appairage plus rapide et simplifié.

Une connectivité Bluetooth et Wi-Fi beaucoup plus stable.

Une gestion complète des notifications et des appels directement depuis la montre.

Une synchronisation des données de santé fluide et fiable avec l'application Santé d'Apple.

En somme, la Connected Calibre E5 promet de se comporter comme une véritable extension de l'iPhone, et non plus comme un accessoire tiers capricieux.

Quelles sont les caractéristiques de cette nouvelle montre de luxe ?

Au-delà du logiciel, la Connected Calibre E5 reste une montre connectée de luxe aux caractéristiques solides. Elle se décline en deux tailles de boîtier (40 et 45 mm) et est propulsée par la puce Snapdragon 5100+ de Qualcomm. L'écran AMOLED est protégé par un verre saphir, et la montre embarque un arsenal complet de capteurs (fréquence cardiaque, SpO2, GPS double bande, baromètre...).

L'autonomie annoncée est de deux jours en usage standard pour le grand modèle. Le prix, lui, reste dans les standards de l'horlogerie de luxe, démarrant à 1 550 euros.





Pour marquer le coup, TAG Heuer a également dévoilé une édition spéciale en partenariat avec New Balance. Proposée à 2 050 dollars en édition limitée, elle arbore un boîtier en titane noir et un bracelet exclusif aux couleurs de l'équipementier sportif, affirmant son positionnement à l'intersection du luxe, de la technologie et de la performance.

Foire Aux Questions (FAQ)

La nouvelle TAG Heuer Connected est-elle toujours compatible avec Android ?

Oui, absolument. Bien que la communication soit axée sur la certification "Made for iPhone", le nouvel OS de TAG Heuer est entièrement compatible avec les smartphones fonctionnant sous Android 13 et les versions ultérieures.

Quelles sont les principales différences entre les modèles 40 mm et 45 mm ?

La principale différence est la taille de l'écran (1,20 pouce contre 1,39 pouce) et l'autonomie de la batterie. Le modèle de 45 mm offre jusqu'à deux jours d'autonomie en usage standard, tandis que le modèle de 40 mm est annoncé pour une journée et demie avec l'écran toujours allumé.

Peut-on installer des applications tierces sur TAG Heuer OS ?

Non, c'est l'un des compromis de ce nouvel OS propriétaire. Pour l'instant, la montre n'accepte pas les applications tierces du Play Store ou de l'App Store. Elle se concentre sur les applications préinstallées par TAG Heuer, dédiées au sport (course, golf, natation...) et au bien-être. Elle ne dispose pas non plus de connectivité 4G/5G ni du support de Google Pay.