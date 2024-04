Commençons avec le Asus Zenfone 10 - 8 / 128 Go Noir.

Il est doté d'un écran de 5,9 pouces AMOLED HDR 144 Hz et assure une utilisation fluide et rapide grâce à la plateforme mobile 5G Snapdragon 8 Gen 2 associée aux 8 Go de RAM LPDDR5X.

Côté photo, le Zenfone 10 est équipé d'un système AI Object Sense, d'un stabilisateur gimbal hybride 6 axes 2.0 et d'une fonction Quick Shot pour ne jamais manquer un moment. Avec son capteur Sony IMX766 de 50MP, son appareil photo ultra grand angle de 13MP et son appareil photo frontal de 32MP, il capture des images de haute qualité.

Profitez d'une expérience audio immersive avec les deux puissants haut-parleurs stéréo optimisés par DIRAC.

Le smartphone prend également en charge le WiFi 7 et propose l'HyperCharge de 30 W ainsi que la charge sans fil de 15 W.

Le Asus Zenfone 10 est en ce moment à 599 € au lieu de 799 € sur le site officiel avec la livraison gratuite.







Voici d'autres articles en promotion :

Google Pixel Watch - 4G LTE + Bluetooth / Wi-Fi à 211,70 € soit -15% (prix sur site officiel 369 €) (Corning Gorilla Glass, suivi et analyse des activités, étanche 50m, fonction SOS Urgence...)

PC fixe gaming HP OMEN 25L - GT14-0127nf à 899,99 € (RTX 3070, Ryzen 7 5700G, RAM 16 Go, SSD 512 Go)





(RTX 3070, Ryzen 7 5700G, RAM 16 Go, SSD 512 Go) Redmi Note 12 Pro 5G 128 Go à 209,98 € + 10% à cagnotter pour les membres Cdiscount à Volonté (prix officiel 399,90 €) (6,67’’ AMOLED FHD+ 120Hz, RAM 6 Go, objectif principal 50MP avec OIS et IA, IP53, chargeur rapide 67 W, Dimensity 1080 6nm, compatible Dolby Vision et Dolby Atmos...)

Jetez aussi un œil à notre bon plan mini PC GEEKOM IT13 avec Intel i9, au vélo électrique Himiway A7 Pro à prix réduit ou encore à notre sélection de stations électriques portables EcoFlow en promotion !