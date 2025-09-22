Microsoft ambitionne de faire de sa plateforme Teams un espace où humains et intelligence artificielle collaborent étroitement. Pour ce faire, la firme de Redmond a annoncé l'intégration d'une suite d'agents IA spécialisés, conçus pour agir comme des membres d'équipe proactifs. Disponibles pour les utilisateurs disposant d'une licence Microsoft 365 Copilot, ces nouveaux assistants sont déployés dans les réunions, les canaux de discussion et même d'autres applications de l'écosystème Microsoft pour doper la productivité.

Facilitator, le nouvel organisateur de vos réunions

L'agent le plus emblématique de cette nouvelle vague est sans doute "Facilitator", désormais disponible pour les réunions Teams. Son rôle est de rendre les visioconférences plus productives en automatisant plusieurs tâches fastidieuses. Il peut, par exemple :

Établir un ordre du jour en se basant sur l'invitation à la réunion ou sur les premiers échanges.





Afficher le programme et allouer du temps à chaque sujet pour garder la discussion cadrée.





Prendre des notes collaboratives en temps réel, modifiables par tous les participants.





Répondre aux questions en cherchant des informations sur le web si nécessaire.





Détecter le besoin de créer un document et proposer de générer une première ébauche.

Cet agent a aussi la capacité d'enregistrer les tâches évoquées durant la réunion et de les assigner directement à des collaborateurs via l'intégration avec l'application Planner.

L'interface de Microsoft Teams intégrant l'assistant Copilot.

Crédits : Microsoft

Un agent expert dédié à chaque canal de discussion

La collaboration ne se limitant pas aux réunions, Microsoft déploie également un agent IA dans chaque canal Teams. Cet agent de canal, actuellement en préversion publique, agit comme un expert du sujet traité dans le fil de discussion. Il s'appuie sur l'historique complet des conversations, des réunions et des fichiers partagés pour assister l'équipe. Il peut notamment rédiger des rapports d'avancement complets en extrayant les informations pertinentes des différentes sources. Il est également capable de retrouver une réponse précise perdue au milieu de nombreux messages ou de signaler des échéances importantes qui pourraient passer inaperçues.

L'intelligence artificielle au-delà de Teams

La stratégie de Microsoft ne s'arrête pas à Teams et s'étend à d'autres services de la suite Microsoft 365. L'objectif est clair : automatiser les flux de travail complexes sur l'ensemble de ses outils. Ainsi, des agents similaires font leur apparition dans :

SharePoint : Un agent de connaissance peut y générer automatiquement des métadonnées pour organiser les fichiers, analyser un site pour détecter les liens rompus ou encore répondre à des questions sur le contenu des documents.





Un agent de connaissance peut y générer automatiquement des métadonnées pour organiser les fichiers, analyser un site pour détecter les liens rompus ou encore répondre à des questions sur le contenu des documents. Viva Engage : Sur ce réseau social d'entreprise, un agent communautaire aide à rédiger des réponses aux questions restées en suspens en se basant sur les conversations passées et les fichiers liés, afin de fluidifier le partage de connaissances.

Une stratégie entre innovation et pression réglementaire

L'introduction de ces agents IA s'inscrit dans une tendance de fond où les entreprises cherchent à optimiser les opérations grâce à l'intelligence artificielle. Pour Microsoft, il s'agit d'un mouvement stratégique pour renforcer l'attractivité de sa licence payante Microsoft 365 Copilot et de consolider la domination de Teams face à des concurrents comme Google Workspace ou Slack. Wayne Kurtzman, vice-président de la recherche chez IDC, estime que « Microsoft se positionne idéalement pour permettre aux équipes de collaborer et aux coéquipiers agents de contribuer à la réalisation du travail ». Cette offensive intervient dans un contexte particulier, puisque Microsoft a récemment accepté de dissocier Teams de ses suites Microsoft 365 en Europe pour mettre fin à une enquête antitrust déclenchée par une plainte de Slack.