L'hiver s'annonce particulièrement tendu pour les quelque 900 000 foyers français ayant souscrit à l'option Tempo. Cette formule, qui module le prix de l'électricité au jour le jour, promet des semaines à haut risque. La raison ? Un stock de "jours rouges", les plus chers, est encore quasiment plein et doit être écoulé d'ici le 31 mars, menaçant de faire flamber les factures.

Pourquoi un tel embouteillage de jours rouges cet hiver ?

Le principe de l'offre Tempo est simple : 22 jours par an, entre le 1er novembre et le 31 mars, sont classés en jours rouges. Ces jours correspondent aux pics de consommation nationale, souvent liés aux vagues de froid. Le prix du kilowattheure y atteint alors des sommets, frôlant les 0,70 euro en heures pleines. C'est une véritable sanction pour les consommateurs non avertis.

Or, cette saison, la situation de l'offre Tempo est inédite. Seuls cinq jours rouges ont été activés jusqu'à présent, fin décembre et début janvier. Il en reste donc mathématiquement 17 à caser avant la fin de l'hiver. Ce retard crée un véritable "embouteillage" et augmente la probabilité de voir des semaines entières passer au rouge, notamment en février.

Quel impact financier pour les abonnés ?

Le calendrier joue contre les ménages. Une augmentation des tarifs réglementés de l'électricité est prévue pour le 1er février. Conséquence directe : la grande majorité des jours rouges restants seront facturés au nouveau tarif, encore plus élevé. C'est la double peine redoutée par tous les clients de l'offre d'EDF.

Une seule semaine de grand froid en février, avec plusieurs jours rouges consécutifs, pourrait suffire à anéantir toutes les économies réalisées durant les jours bleus et blancs. Pour les foyers mal isolés ou dépendant du chauffage électrique, conserver l'option Tempo devient un pari de plus en plus risqué. La facture finale pourrait s'avérer très salée.

Comment anticiper et limiter la casse sur sa facture ?

L'anticipation de sa consommation d'électricité est la clé. La couleur du lendemain est officiellement annoncée la veille par RTE puis par EDF. Il est donc impératif de surveiller ces notifications pour décaler l'usage des appareils les plus énergivores (chauffage, lave-linge, recharge de véhicule) en heures creuses ou les reporter.

Pour plus de visibilité, des outils existent. Des applications comme celle du comparateur Selectra proposent des prévisions de couleur jusqu'à sept jours à l'avance. Même si ce ne sont que des estimations, elles permettent de mieux planifier sa consommation et d'éviter les mauvaises surprises. Face à l'incertitude, certains pourraient même envisager de changer temporairement de fournisseur pour une offre à prix fixe.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'un "jour rouge" Tempo ?

C'est un jour de très forte demande nationale en électricité, où le prix du kWh est le plus élevé de l'année pour les abonnés Tempo, surtout entre 6h et 22h. Ils sont limités à 22 par hiver.

Combien de jours rouges reste-t-il pour cette saison ?

Sur les 22 jours prévus, seuls 5 ont été déclenchés à fin janvier. Il reste donc encore 17 jours rouges à écouler avant le 31 mars, qui se concentreront probablement sur février et mars.

Peut-on changer d'offre facilement avant la vague rouge ?

Oui, le changement de fournisseur est gratuit, sans coupure et peut être rapide. Cela permet de basculer vers une offre à prix fixe pour sécuriser son budget le temps de passer la période critique.