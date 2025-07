Au sommet de sa valorisation encore en décembre dernier, le cours du constructeur Tesla a sévèrement dégringolé depuis. La cause vient de ventes de ses véhicules électriques qui s'effritent mais aussi de la nouvelle occupation d'Elon Musk à la tête du DOGE, le ministère chargé de réduire les dépenses publiques américaines.

Les actionnaires ont cru pouvoir souffler quand le milliardaire a annoncé prendre ses distances avec ce ministère controversé et ils ont été plutôt rassurés quand ils ont entendu Elon Musk affirmer vouloir reprendre ses activités industrielles.

Hélas, le virus de la politique et la soif de pouvoir sont les plus forts et les escarmouches avec Donald Trump en juin n'ont été que le signe d'une nouvelle initiative : la création de l'America Party qui entend se faire une place entre les Républicains et les Démocrates, rien de moins !

Les investisseurs s'inquiètent du nouveau projet d'Elon Musk

La validation du projet de loi budgétaire de Trump, vu comme un effroyable catalyseur d'une dette américaine devenue incontrôlable, est à l'origine de l'action d'Elon Musk...et forcément, cela risque de l'éloigner de nouveau des affaires courantes de Tesla mais aussi de SpaceX, Neuralink, The Boring Company...

L'annonce de la création de l'America Party ce week-end a donc été un nouveau coup dur pour les investisseurs et le cours de Tesla a reculé de 7% à cette annonce, dans la crainte de voir le dirigeant de nouveau très occupé ailleurs.

Or, la situation actuelle de Tesla n'est pas brillante avec des ventes en recul, un manque de nouveautés et des aventures vers la voiture autonome et les robots humanoïdes certes palpitantes et prometteuses mais qui ne font pas rentrer d'argent dans les caisses.

De plus, en ayant énervé Donald Trump, le risque est désormais réel de voir se multiplier les bâtons dans les roues et les moteurs électriques de Tesla. Le maître de la Maison Blanche a commencé à évoquer de possibles révisions des subventions et contrats publics avec les entreprises d'Elon Musk et son aversion pour les voitures électriques pourrait bien se durcir dans les mois qui viennent en coupant toutes les aides à l'achat et les dispositifs incitatifs.

Et Tesla dans tout ça ?

Elon Musk a bien tenté d'expliquer qu'il visait surtout à rassembler quelques sénateurs et parlementaires capables de peser dans les votes de lois contestées, cela demandera tout de même du temps et de l'investissement qui ne pourront pas être mis au service de Tesla.

Le milliardaire peut tout de même compter sur un noyau dur d'actionnaires qui resteront fidèles quoi qu'il fasse tandis que le conseil d'administration est acquis à sa cause et a toujours rejeté les propositions de son remplacement.

Il reste donc à voir si Elon Musk pourra de nouveau tout mener de front dans un contexte d'adversité toujours plus fort et s'étant désormais mis à dos un Donald Trump à la rancune tenace.