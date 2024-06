Si l'entreprise Tesla a commencé ses activités par les voitures électriques, elle pourrait les prolonger par les robots humanoïdes au point de devenir la firme à la plus importante valorisation mondiale.

C'est en tous les cas la vision que sert son dirigeant Elon Musk à ses actionnaires et à qui veut l'entendre depuis la présentation de son premier Tesla Bot en 2021. Malgré des démonstrations pas toujours très convaincantes, voire carrément hors sol, l'homme d'affaires est convaincu qu'il s'agit là d'une stratégie gagnante pour la décennie à venir.

Il l'a rappelé lors de l'assemblée des actionnaires en annonçant qu'un millier de robots humanoïdes Optimus travailleront de façon autonome dans ses usines l'an prochain.

D'immenses chiffres pour convaincre

Continuant d'affirmer que le Tesla Bot est un produit plus important que ses voitures électriques pour l'avenir de son entreprise, il estime que le marché des robots humanoïdes dans le monde tendra vers une production de 1 milliard d'unités par an et que Tesla visera à récupérer au moins 10% de cette opportunité.

Une fois mis en production à volume suffisant, les Tesla Bots pourraient coûter 10 000 dollars à fabriquer et être vendus 20 000 dollars, générant un profit de 1000 milliards de dollars.

Elon Musk affirme toujours que Tesla finira par devenir l'entreprise la plus valorisée au monde, à hauteur de 10 fois les plus fortes capitalisations actuelles qui atteignent 3000 milliards de dollars (Apple, Microsoft et Nvidia).

L'homme d'affaires vise le marché industriel avec des robots polyvalents et autonomes remplaçant les humains pour les tâches répétitives ou à risque, mais aussi un marché du robot utilisable au quotidien pour divertir, s'occuper des tâches ménagères ou accompagner les personnes âgées ou handicapées.

Encore beaucoup d'incertitudes

Mais, sans surprise, il faut faire vite car d'autres entreprises se sont aussi lancées dans l'aventure des robots humanoïdes et ont débuté des déploiements. A toutes les initiatives, il manque encore une intelligence artificielle suffisamment performante pour rendre les robots vraiment autonomes.

Il y a eu des rapprochements entre certaines entreprises comme Figure AI et OpenAI mais tout reste à faire. En attendant l'ère des robots humanoïdes intelligents, Tesla doit présenter sa vision des robotaxis autonomes durant le mois d'août qui doit donner le coup d'envoir d'une conduite autonome suffisamment performante pour se passer de la supervision d'un chauffeur.

Les récents déboires des spécialites du secteur (Cruise, Waymo) rattrapés par les enquêtes des autorités et régulateurs pour des séries d'accidents ou de comportements difficilement interprétables pour les conducteurs humains autour rappellent que les promesses répétées depuis des années restent difficiles à concrétiser.