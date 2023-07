Tout en obtenant un soutien de plus en plus fort pour sa prise de recharge NACS (North American Charging System) dans l'industrie automobile en Amérique du Nord, le constructeur Tesla poursuit sur sa lancée en matière de production de véhicules électriques.

Ses efforts menés pour optimiser sa production sont désormais payants et lui permettent toujours d'avoir un coup d'avance sur bon nombre de constructeurs encore limités à de petites séries.

Bien parti pour battre son record de près de 1,5 million de véhicules électriques livrés en 2022, malgré les problématiques de pénurie de composants et d'impact de la pandémie de Covid-19 sur le fonctionnement des usines, l'entreprise du milliardaire Elon Musk a continué d'accélérer début 2023.

Un volume supérieur aux attentes

Sur le deuxième trimestre de l'année, la firme annonce avoir produit 479 700 véhicules et livré 466 140 exemplaires, bien plus que les attentes des observateurs du marché (448 000 véhicules livrés).

Comme toujours, les Tesla Model 3 et Model Y constituent l'immense majorité du volume (446,915 livraisons). Le reste concerne les Model S et X, plus hauts en gamme mais qui ont connu un regain d'intérêt après leur léger restylage.

Le volume représente une augmentation de 83% des livraisons par rapport à l'an dernier et profite de la montée en cadence de l'usine Giga Texas, à Austin. Les baisses de prix du début d'année pour relancer les ventes face à la pression des constructeurs chinois semble avoir aussi bien fonctionné et stimulé la demande tout en faisant entrer les véhicules dans le champ des aides d'Etat à l'achat d'un véhicule électrique.

En attendant les autres projets

Tesla se rapproche des 500 000 véhicules électriques par trimestre, ce qui correspondait à son volume annuel il y a trois ans, et est en route pour atteindre son objectif de 1,8 à 2 millions de véhicules livrés en 2023.

Les analystes s'inquiètent bien toujours un peu pour les marges si d'autres baisses de prix des véhicules devraient être initiées au troisième trimestre pour une nouvelle relance des ventes tandis que d'autres véhicules restent en attente, comme le poids lourd électrique Tesla Semi, toujours en production limitée, ou le pickup électrique Cybertruck dont la production pourrait démarrer doucement dès cette année.

Tesla doit encore jouer l'atout du restylage de la Model 3 cette année (au moins aux Etats-Unis), ce qui remettra en lumière son véhicule compact et il reste à voir si l'on en saura plus sur un véhicule électrique encore plus abordable, vers 25 000 dollars, même si son lancement n'est pas prévu dans l'immédiat.