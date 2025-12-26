Le Tesla Cybertruck, initialement présenté comme une innovation disruptive, voit sa valeur s'éroder à une vitesse surprenante sur le marché de la seconde main. La prophétie vient de Doug DeMuro, critique automobile et fondateur de la plateforme d'enchères Cars & Bids.

Selon lui, le pick-up électrique pourrait se négocier à seulement 35 000 dollars dans les 18 prochains mois. Une prédiction audacieuse qui, si elle se vérifie, représenterait une dépréciation massive pour les premiers acheteurs.

Pourquoi la valeur du Cybertruck s'effondre-t-elle si vite ?

Le décrochage a des racines profondes. Lorsque Tesla a dévoilé le Cybertruck en 2019, le prix de base annoncé de 40 000 dollars avait suscité un immense engouement. Cependant, la réalité fut tout autre lors du lancement officiel en 2023 : le modèle d'entrée de gamme démarrait à 80 000 dollars, soit le double. Cette augmentation drastique, combinée à une autonomie et des fonctionnalités inférieures aux promesses, a sapé la proposition de valeur du véhicule.

Le résultat ne s'est pas fait attendre. Les ventes n'ont jamais atteint les objectifs, plafonnant à environ 10% de la capacité de production de Tesla. De plus, à l'instar de nombreux modèles de la marque, le Cybertruck peine à conserver sa valeur. Le marché de l'automobile d'occasion sanctionne durement ce positionnement raté, comme en témoignent les prix actuels déjà observés dans les 60 000 dollars, voire flirtant avec les 50 000 dollars.

Quelle est l'ampleur de la perte pour les propriétaires ?

La perte financière potentielle est colossale. Les premiers modèles vendus, les "Foundation Series", ont été facturés plus de 100 000 dollars, souvent même 120 000 dollars avec les taxes et frais. Une chute à 35 000 dollars signifierait une perte sèche de plus de 85 000 dollars en quelques années seulement pour ces premiers adeptes. Même pour ceux qui ont acheté le modèle "standard" à 80 000 dollars fin 2024, la dépréciation pourrait atteindre 45 000 dollars en moins de quatre ans.

Cette tendance est confirmée par l'accumulation des stocks dans les centres de livraison Tesla et un taux de conversion des précommandes bien plus faible que prévu. Le chiffre de "2 millions de précommandes" s'est révélé être un mirage. Même l'achat de plus de 1 000 unités par SpaceX, l'autre entreprise d'Elon Musk, n'a pas suffi à endiguer la baisse des prix sur le marché de l'occasion.

Ce véhicule peut-il trouver une nouvelle vocation ?

Paradoxalement, cet échec commercial pourrait signer la renaissance du Cybertruck. Si le prix de 35 000 dollars se confirme, la proposition de valeur change radicalement. Le pick-up cesserait d'être un jouet pour influenceurs ou un symbole de statut pour devenir ce qu'il aurait peut-être toujours dû être : un véhicule de travail robuste et abordable. Son design polarisant et sa carrosserie en acier inoxydable pourraient alors devenir des atouts pour un usage professionnel et intensif.

Certains analystes estiment que la prédiction de DeMuro est un peu agressive, tablant plutôt sur un prix plancher autour de 40 000 dollars. Quoi qu'il en soit, cette évolution marque un tournant. Le Cybertruck pourrait échouer en tant qu'objet de luxe mais trouver son public comme un utilitaire décalé et économique, loin des projecteurs et du marketing initial.

Quel est l'impact sur le marché de l'automobile électrique ?

La trajectoire du Cybertruck est un cas d'école pour le marché de l'automobile électrique. Elle illustre les dangers d'un décalage trop important entre les promesses marketing et la réalité du produit, surtout en matière de prix. Les consommateurs, même les plus fidèles à une marque, ne sont pas prêts à payer n'importe quel prix pour l'innovation si la valeur perçue n'est pas au rendez-vous. C'est une leçon que tous les constructeurs devront méditer.

Cette situation met en lumière la volatilité des véhicules "hype", qui connaissent des pics de demande spéculative avant de revenir brutalement à une valeur dictée par leur utilité réelle. Le Hummer EV et le Rivian R1T ont connu des courbes similaires, mais celle du Cybertruck semble être la plus abrupte. La spéculation laisse place à la rationalité du marché.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quel était le prix initialement annoncé pour le Cybertruck ?

Lors de sa présentation en 2019, Tesla avait annoncé un prix de départ de 40 000 dollars pour la version de base du Cybertruck.

Pourquoi le Cybertruck perd-il autant de valeur ?

Plusieurs facteurs expliquent cette dépréciation rapide : un prix de lancement final (80 000 $) bien supérieur au prix annoncé, des fonctionnalités et une autonomie jugées décevantes, et un taux de conversion des précommandes très faible, menant à un surplus sur le marché de l'occasion.