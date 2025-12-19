Le contexte automobile rattrape le marché de la seconde main. Après une période post-covid où les prix avaient atteint des sommets, la tendance s'est durablement inversée.

Le dernier baromètre de La Centrale , rapporté par TF1info, confirme le passage sous le seuil symbolique des 20 000 euros du prix moyen d'un véhicule, une première depuis des années qui correspond enfin au budget envisagé par 80 % des acheteurs français.

Une baisse générale, mais à plusieurs vitesses

Cette tendance est confirmée par l'Observatoire annuel de La Centrale, qui place le prix moyen d'une voitures d'occasion à 19 999 euros au dernier trimestre 2025. Il s'agit d'une baisse de 4,31 % par rapport à l'année 2024, marquant la troisième année consécutive de recul après l'envolée des tarifs.

Toutefois, cette décrue n'est pas uniforme. Si les modèles les plus récents (moins de deux ans) conservent une cote élevée à 29 990 euros, la baisse est très nette sur les tranches plus anciennes.

Le prix moyen des véhicules de 2 à 4 ans recule à 19 990 euros, tandis que les modèles de plus de 15 ans se négocient désormais autour de 6 990 euros.

Conséquence directe de ces bonnes affaires : une accélération notable des ventes, les véhicules passant de 30 à 45 jours en concession à seulement 10 ou 15 jours.

L'électrique et l'hybride en première ligne de la décrue

Si les motorisations thermiques voient leurs prix reculer, la baisse est encore plus marquée pour les motorisations alternatives. Les véhicules hybrides, très recherchés, affichent un prix moyen de 28 990 euros, soit une chute significative de 9,12 % sur un an. Cette évolution s'explique par l'arrivée sur le marché de modèles plus polyvalents et accessibles.

Du côté des véhicules électriques, la dynamique est similaire avec un tarif moyen qui s'établit à 20 955 euros. Cette décrue s'explique principalement par un élargissement sans précédent de l'offre : le volume de modèles disponibles a bondi de 38 % en un an, avec plus de 40 000 annonces.

L'arrivée de la deuxième génération de modèles, la concurrence des véhicules chinois et la multiplication des citadines plus accessibles alimentent cette tendance.

Quels modèles pour profiter de cette nouvelle donne ?

Cette nouvelle accessibilité des véhicules électriques se vérifie sur les modèles les plus populaires du marché français. Le prix d'une Renault Zoé d'occasion est ainsi passé sous la barre des 12 000 euros, à 11 990 euros, soit un recul de 14 % en un an.

La baisse est encore plus spectaculaire pour la Citroën C4, dont le prix s'effondre de 22 980 à 17 990 euros, une baisse de près de 22 %.

Même les références comme Tesla ne sont pas épargnées. Une Model 3 se négocie en moyenne à 26 490 euros et le Tesla Model Y, SUV star de la marque, a vu son prix reculer de près de 5 000 euros pour atteindre 33 980 euros. Ces chiffres témoignent de l'émergence d'un marché de plus en plus mature, ouvrant la voie à une adoption plus large de la mobilité électrique pour les années à venir.