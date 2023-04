Le constructeur Tesla s'est fixé de hauts objectifs de production de véhicules électriques sur le long terme et développe des capacités de production pour répondre à ses ambitions.

De quelques milliers d'unités annuelles, la firme produit désormais plus d'un million de véhicules électriques par an et compte atteindre les dizaines de millions d'ici la fin de la décennie.

Pour y parvenir, il faudra encore étendre ses gammes pour toucher de nouveaux publics. Les Tesla Model 3 et Model Y ont connu des baisses de prix récentes pour soutenir les volumes face à la concurrence et au contexte économique défavorables mais elles restent encore hors de portée pour une bonne partie du public.

Tesla Model 2 : l'objet du désir

Depuis plusieurs années circule la rumeur de la conception d'un véhicule électrique compact chez Tesla qui se situerait vers 25 000 dollars, bien en-deça des 35 000 à 40 000 dollars des véhicules actuels.

A quoi va servir ce mystérieux prototype ? (credit : Electrek)

Cette "Tesla Model 2" (dénomination supposée) serait la porte d'entrée à un marché de masse plus vaste permettant de soutenir la croissance du constructeur. Son dirigeant Elon Musk l'a évoquée plusieurs fois mais est resté évasif quant à sa réalisation.

La présentation du Master Plan Part 3 début mars n'a pas permis d'en savoir beaucoup plus sur cette initiative, alors que Tesla est déjà occupé avec le poids lourd Tesla Semi, le pickup électrique Cybertruck et un futur Roadster de nouvelle génération, sans compter les efforts pour continuer d'accroître la production de ses véhicules de série.

Gros volumes en préparation ?

Toutefois, une source en provenance de Chine (où pourrait être conçue et développée le nouveau modèle) affirme que la Tesla Model 2 serait une version allégée de l'actuel SUV compact Model Y.

Par ailleurs, le constructeur préparerait ses usines en vue d'une capacité de production de ce modèle de l'ordre de 4 millions d'unités annuelles, dont 1 million en provenance de la future Gigafactory au Mexique.

Impossible de savoir ce qu'il en est réellement mais les photos d'un étrange prototype ont circulé en février, sans permettre de déteminer s'il s'agit d'une simple plateforme de test ou de la future Tesla Model 2