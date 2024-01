L'objectif annuel de volume n'était pas évident pour Tesla après deux trimestres un peu en-dessous des attentes des observateurs et analystes mais les efforts produits sur le dernier trimestre de l'année ont finalement été payants.

Avec 495 000 véhicules produits sur les trois derniers mois de l'année et 484 000 livrés, la firme d'Elon Musk s'offre un nouveau record de production qui lui permet désormais d'envisager une capacité de production de 500 000 véhicules par trimestre.

Avec cette intensification de production sur le dernier trimestre, Tesla confirme avoir atteint son objectif de 1,8 million de véhicules tant produits que livrés sur l'ensemble de l'année 2023, après avoir manqué l'objectif de 1,5 million prévu en 2022 (1,31 million de véhicules livrés, 1,37 million de véhicules produits).

Tesla Model Y, le champion électrique

Cela représente des croissances de plus de 30% sur un an qui font toujours de Tesla un acteur majeur de la démocratisation des véhicules électriques dans le monde grâce à ses capacités de production apportées par ses Gigafactories présentes sur plusieurs continents.

Tesla Model Y

Le SUV compact Tesla Model Y ressort comme le pilier du succès du constructeur, sachant que les Model 3 et Y ont représenté l'essentiel de la production comme des ventes, les plus gros véhicules Model S et Model X représentant seulement 20 000 unités environ du total produit comme livré.

A noter que cette valeur comprend aussi les livraisons de Cybertruck et de Tesla Semi, qui se comptent vraisemblablement en dizaines ou centaines d'exemplaires seulement.

La stratégie de conquête du volume par la baisse des prix a fonctionné et a été aidée en outre par l'arrivée de la Tesla Model 3 restylée, en attendant le tour de la Model Y cette année.

Mystère sur les débuts du Cybertruck et du Tesla Semi

Tesla n'a pas évoqué précisément les volumes du pickup électrique Cybertruck qui débute tout juste la phase des livraisons, pas plus que celles du poids lourd électrique Tesla Semi qui s'est fait très discret tout au long de 2023 depuis les premières livraisons fin 2022.

Tesla Cybertruck

Avec 1,8 million de véhicules produits et livrés, Tesla conserve la tête du marché des constructeurs de véhicules électriques, devant le chinois BYD qui n'a pourtant pas démérité en annonçant 1,6 million de véhicules électriques livrés.

Le constructeur chinois a aussi écoulé 1,4 million de véhicules hybrides, lui assurant un volume conséquent de 3 millions de véhicules écoulés avec une motorisation électrique et mixte. Il pourrait bien prendre la première place du marché cette année.

Pour accroître encore significativement ses volumes, Tesla devra sans doute proposer un véhicule électrique encore moins cher, vers 25 000 dollars, mais ce dernier est toujours en cours de maturation.