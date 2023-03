Beaucoup de monde attendait une déferlante d'annonces durant l'événement Tesla Investor Day et notamment la concrétisation de plusieurs rumeurs récentes ou ayant repris du galon pour l'occasion.

Elon Musk, patron de Tesla, ayant annoncé qu'il dévoilerait son Master Plan Part 3, les spéculations allaient bon train sur la possibilité de la présentation du fameux véhicule électrique plus abordable, ou Tesla Model 2 (dénomination non officielle), portée par une nouvelle plateforme permettant une baisse des coûts de production.

La conférence de l'Investor Day a bien eu lieu et a dévoilé un certain nombre d'informations mais sans évoquer un quelconque projet dans le sens de cette voiture électrique à 25 000 dollars qui doit compléter son offre et faciliter l'expansion du volume de véhicules électriques écoulés par le constructeur.

Réduire les coûts de production pour toucher le marché de masse

Tesla s'est plutôt appliqué à expliquer ses efforts de réduction des coûts et de constructions de nouvelles Gigafactories pour atteindre un objectif de 20 millions de véhicules électriques produits d'ici 2030.

La firme vient d'ailleurs d'annoncer la création d'une nouvelle Gigafactory au Mexique pour 5 milliards de dollars et qui constituera son plus gros site mondial. L'optimisation des procédés de fabrication doit permettre de réduire les coûts de production de moitié, a indiqué le directeur financier de Tesla, Zach Kirkhorn, ce qui a été interprété par certains analystes comme une confirmation indirecte de l'arrivée d'une voiture électrique à 25 000 dollars.

Si le pickup électrique Cybertruck a été une nouvelle fois confirmé pour cette année (même si la production en volume proprement dite pourrait n'intervenir qu'en 2024), Tesla n'a rien dit du restylage de la Model 3 (projet Highland) d'ici septembre prochain ni de celui de la Model Y (projet Juniper) censé intervenir l'an prochain.

Les observateurs en voulaient plus

Le Tesla Investor Day a donc été très axé sur les problématiques de production et la capacité à augmenter les cadences de façon ambitieuse mais a laissé les observateurs sur leur faim quant aux annonces de nouveaux véhicules, voire au nouveau hardware malgré les fuites sur le système HW4 qui va équiper les nouveaux véhicules.

Il y a aussi le problème des batteries de nouvelles génération. La cellule 4680 reste difficile à produire mais la production en volume devrait enfin démarrer sérieusement cette année.

L'absence d'annonce concrète concernant la voiture électrique Tesla à bas coût a pénalisé le cours en Bourse de Tesla qui reculé de 5% après l'événement.