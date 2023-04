Après avoir écoulé 1,3 million de véhicules électriques en 2022, Tesla espère mieux cette année. Son patron Elon Musk a évoqué un objectif de 2 millions d'unités livrées cette année en s'appuyant sur l'augmentation des capacités de ses différentes Gigafactories, notamment à Berlin et à Austin (Texas).

Le début d'année démarre fort avec un total de 420 000 véhicules livrés pour 440 000 produits, constituant un nouveau record pour le constructeur (qui était de 405 000 véhicules au dernier trimestre 2022), tout en restant en dessous du consensus des analystes qui tablait sur 430 000 livraisons, selon Reuters.

Les Model 3 et Y plébiscitées grâce aux prix bas

Comme toujours, les Tesla Model 3 et Model Y constituent l'essentiel du volume avec 421 000 unités produites, contre un peu moins de 20 000 Model S et Model X. Malgré la concurrence grandissante, Tesla maintient ses niveaux de vente en profitant de ses véhicules de milieu de gamme dont on attend toujours les premiers restylages.

Une partie de ce succès vient de la forte baisse des tarifs décidée depuis plusieurs mois par le constructeur après une phase de flottement fin 2022 face à la montée d'une concurrence nombreuse sur le segment.

Cette baisse de prix peut toutefois avoir une incidence sur la rentabilité du constructeur et les observateurs du marché restent prudents malgré les bons chiffres annoncés, d'autant plus que Tesla pourrait être obligée de tenir cette stratégie de prix bas pour un temps encore, à moins de céder sur le volume.

Quel impact sur la rentabilité ?

L'autre problématique pourrait venir de la gestion des stocks de véhicules. Pour le différentiel entre voitures produites et livrées, la firme indique qu'il s'agit essentiellement de véhicules en transit et en cours de livraison.

Cette problématique de stocks pourrait plus particulièrement concerner les Model S et X, c'est à dire le segment haut de gamme du catalogue des véhicules de Tesla et qui a été moins concerné par les récentes baisses de tarif.

Après une année 2022 difficile qui a vu la valorisation de Tesla reculer de 60%, le début d'année est plus favorable pour l'action en Bourse du constructeur (en hausse de plus de 60% par rapport à la valeur de début d'année) tout en restant encore bien en-dessous de son record de fin 2021.