Tesla a publié des résultats financiers impressionnants pour son troisième trimestre, marqués par des livraisons record de 497 099 véhicules électriques. Cette vague d'achats a été stimulée par l'expiration imminente d'un crédit d'impôt fédéral majeur, permettant à l'entreprise de dépasser les attentes de Wall Street en matière de revenus.

La rentabilité est-elle sacrifiée sur l'autel des volumes ?

Malgré un chiffre d'affaires en hausse de 12 % à 28,1 milliards de dollars, le bénéfice net de Tesla a chuté de 37 % pour s'établir à 1,4 milliard de dollars. Cette divergence interpelle et met en lumière les défis auxquels l'entreprise est confrontée.

La marge brute automobile, un indicateur clé de la rentabilité, reste sous pression. Elle s'affiche à 18 %, une légère amélioration par rapport au trimestre précédent mais bien en deçà des 19,8 % de l'année passée.

Cette tendance inquiète les investisseurs, car elle résulte d'une stratégie agressive de baisse des prix et du lancement de versions « Standard » moins chères des Model 3 et Y pour soutenir la demande face à une concurrence de plus en plus féroce.

Quel avenir après la fin des aides gouvernementales ?

Ce trimestre positif pourrait n'être qu'un répit temporaire, car la fin du crédit d'impôt de 7 500 dollars fait craindre une chute drastique des ventes aux États-Unis. Elon Musk lui-même anticipe « quelques trimestres difficiles » en raison de ce facteur et d'autres conditions macroéconomiques défavorables.

Les analystes prévoient déjà une baisse des ventes de 8,5 % pour l'ensemble de l'année 2025. Avec une gamme de véhicules vieillissante et une image de marque affectée par les prises de position politiques de son dirigeant, Tesla doit trouver de nouveaux leviers de croissance. L'entreprise compte sur ses offres de leasing et ses nouveaux modèles d'entrée de gamme pour maintenir l'intérêt des consommateurs.

L'intelligence artificielle et les robots peuvent-ils sauver Tesla ?

Face à ces défis, Elon Musk mise tout sur un avenir dominé par l'intelligence artificielle. Le PDG continue de promouvoir sa vision des robotaxis et des robots humanoïdes comme les futurs moteurs de croissance de l'entreprise. Il a même affirmé que 50 % de la population américaine aurait accès à ses services de robotaxi d'ici la fin de 2025.

Cependant, ces projets, bien que fortement valorisés par le marché boursier, sont encore loin d'une commercialisation à grande échelle et ne génèrent pas de revenus significatifs pour l'instant. Le plan de rémunération colossal proposé pour Musk, le liant à des objectifs extrêmement ambitieux dans ces domaines, montre à quel point cette stratégie est devenue centrale pour l'avenir de Tesla, bien au-delà de la simple vente de voitures.