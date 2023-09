Elon Musk est bien occupé à accroître la production de ses véhicules électriques et à préparer les premières livraisons du poids lourd Tesla Semi et du pickup Cybertruck.

Dans le même temps, d'autres projets ont été évoqués mais ne sont pas encore réalité, comme les véhicules Tesla transformés en robotaxis, qui dépend de la finalisation de l'option FSD (Full Self Driving), et le véhicule électrique Tesla à 25 000 dollars, évoqué depuis plusieurs années.

La dernière biographie à paraître sur Elon Musk et écrite par Walter Isaacson livre quelques clés sur le cheminement des décisions chez le milliardaire. Des deux projets, celui des robotaxis avait largement sa préférence, avec la possibilité pour les possesseurs de véhicules Tesla de générer des revenus à partir de la conduite autonome intégrale et à plus long terme la vision de véhicules en auto-partage qu'il ne serait même plus nécessaire de posséder directement.

Toutefois, ce projet dépend en grande partie de la capacité à proposer la conduite autonome totale et de la voir validée par les autorités de régulation, ce qui crée un certain nombre d'incertitudes que le constructeur ne peut maîtriser.

De la nécessité d'un véhicule électrique à 25 000 dollars

En parallèle, le Master Plan de Tesla prévoit que les revenus générés par les véhicules plus coûteux servent à financer de nouvelles gammes plus abordables pour conquérir le marché de l'électrique.

La promesse d'un véhicule électrique à 35 000 dollars avec les Model 3 et Y n'a pas pu être tenue et il y aurait un créneau pour un véhicule positionné à 25 000 dollars et pouvant être écoulé à des dizaines de millions d'exemplaires.

Face à l'obstination d'Elon Musk pour développer en priorité les robotaxis, avec toutes les problématiques de véhicules sans volant ni pédales et le flou concernant une fenêtre de lancement effective, les équipes proches d'Elon Musk présenté les deux projets, robotaxi et véhicule électrique à 25 000 dollars, côte à côte avec des designs futuristes, proches de ceux de l'anguleux et métallique Cybertruck.

Avec ces images en têtes et des chiffres pour démontrer qu'un véhicule à 25 000 dollars permettrait à Tesla de réaliser ses objectifs de long terme, elles sont parvenues à le convaincre que les deux projets pouvaient être menés de front et utiliser les dernières idées en matière de production automatisée.

Des designs futuristes pour emporter l'adhésion

Le milliardaire aurait finalement été convaincu de lancer le développement du fameux véhicule électrique à 25 000 dollars en février 2023, à l'issue de ces brainstormings.

Le nouveau processus de production devait démarrer avec la future Gigafactory Mexico en cours de construction mais la biographie d'Elon Musk révèle qu'il sera d'abord mis en place sur le site de production à Austin, au Texas, pour parer à tout risque de retard de construction de l'usine au Mexique.

Ce processus dit Unboxed Process a été présenté lors du Tesla Investor Day en mai et imagine la production séparée des différents éléments des véhicules avant leur assemblage final.

En général, la production des véhicules est plutôt organisée d'une traite le long d'une ligne de production. Elon Musk assure que son procédé, toujours très automatisé, permet une plus grande rapidité et efficacité dans la production de véhicules à prix bas.

Ce changement de plan aurait été initié en mai 2023 et devrait permettre de construire les véhicules de nouvelle génération et les robotaxis d'abord à Austin. Cette étape intermédiaire permettra de tester tous les éléments de la chaîne de production et d'assemblage avant de la repliquer à d'autres sites, dont l'usine Giga Mexico.