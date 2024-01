Le constructeur Tesla modifie régulièrement ses grilles tarifaires pour s'adapter au marché et garder l'avantage sur le marché du véhicule électrique. Ces derniers trimestres, les prix sont souvent allés à la baisse pour tenir les volumes et résister à la concurrence chinoise.

Alors que le constructeur BYD émerge comme une menace de plus en plus sérieuse et tandis que les attaques de navires de transport en Mer Rouge mettent à mal l'industrie automobile, Tesla amorce une nouvelle phase de baisse des prix de ses véhicules Tesla Model Y sur les marchés européens.

Maintenir sa présence dans l'adversité

Les réductions de prix vont de 6 à 8% selon les pays (France comprise), plaçant le modèle à 42 990 € et sa variante grande autonomie à 49 990 €. La firme avait déjà réduit le prix de sa Model 3 en décembre et a amorcé une baisse en Chine pour la Model Y alors que la marque BYD devient de plus en plus agressive.

Les perturbations en Mer Rouge créent des défauts d'approvisionnement pour ses Gigafactories, obligeant notamment Tesla à mettre en pause son site de production berlinois durant une semaine, le temps que les navires de transport fassent le grand tour de l'Afrique au lieu de passer par le Canal de Suez.

Face à ces difficultés, Tesla ne peut pas se permettre de faire du sur-place et prend donc des mesures pro-actives pour maintenir ses ventes et ses parts de marché. La marque est aussi dans l'attente des investigations de la Commission européenne contre plusieurs constructeurs chinois de véhicules électriques soupçonnés de profiter de facilités financières apportées par les autorités chinoises pour casser le jeu de la concurrence en Europe.

Une nécessaire réactivité

En fonction des résultats de l'enquête, ils pourraient subir une hausse des taxes douanières de 10%. Ajoutée à leur exclusion des bonus écologiques nationaux du fait de l'impact environnemental de leur production, les véhicules électriques chinois pourraient perdre en partie l'avantage de leur prix très attractif par rapport à celui des modèles européens.

CNBC note également que Tesla a particulièrement appuyé sa baisse de prix en Allemagne où le constructeur vient de perdre le leadership du marché électrique face au constructeur national Volkswagen. Le choix du gouvernement allemand de mettre fin aux aides financières à l'acquisition d'un véhicule électrique a quelque peu chamboulé le marché.