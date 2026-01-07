L'attente monte d'un cran. Le studio polonais Rebel Wolves, composé de nombreux anciens de CD Projekt RED, a démarré l'année 2026 avec une communication offensive pour son premier jeu, The Blood of Dawnwalker.

Perçu comme le grand rival spirituel du prochain The Witcher, le projet confirme ses ambitions et sa fenêtre de sortie pour cette année via une vidéo riche en annonces, balayant les doutes sur l'avancement du développement.

Quelles sont les trois annonces majeures pour le jeu ?

Le studio a frappé fort. Pour bien commencer l'année, l'équipe a dévoilé trois éléments clés pour immerger les joueurs dans son univers. La première surprise est la révélation du thème musical principal du jeu. Composé par Nikola Kołodziejczyk et interprété par l'Orchestre de Chambre AUKSO, ce morceau ancre l'ambiance dans une Europe de l'Est médiévale authentique et sombre, rappelant les meilleures heures de la bande-son de The Witcher 3.

Ensuite, les développeurs ont présenté la nouvelle jaquette officielle du jeu. Plus percutante que la première, elle met en scène le protagoniste, Coen, devant une éclipse solaire, un indice visuel fort sur l'importance des astres dans cet univers. Enfin, un teaser de l'histoire a été partagé, montrant des personnages inédits, notamment une figure féminine énigmatique, des lieux inexplorés de la région de Vale Sangora et des séquences de gameplay capturées sur la version bêta PC.

Quel type d'expérience de jeu The Blood of Dawnwalker promet-il ?

The Blood of Dawnwalker se définit comme un action-RPG narratif qui plonge le joueur dans une Europe du XIVe siècle ravagée. Dans ce contexte chaotique marqué par la Mort noire et les guerres, les créatures nocturnes sortent de l'ombre. Le joueur incarne Coen, un Pénombral contraint de vivre une dualité : humain le jour, vampire la nuit. Cette condition unique est au cœur de la double boucle de gameplay, offrant des approches distinctes selon le moment de la journée.

Le jeu met l'accent sur des choix aux conséquences lourdes qui influenceront directement le scénario et le monde qui vous entoure. L'aventure, développée sous Unreal Engine 5, proposera un vaste monde ouvert façonné à la main, des forêts aux montagnes des Carpates. Chaque décision, et même chaque inaction, fera avancer le temps, rapprochant le monde d'une fin inéluctable sans jamais offrir la possibilité de tout sauver.

Pourquoi ce jeu est-il si attendu par les fans de The Witcher ?

La filiation est évidente. Le studio Rebel Wolves a été fondé par Konrad Tomaszkiewicz, qui n'est autre que le directeur de The Witcher 3. Cette simple information suffit à placer The Blood of Dawnwalker sous le feu des projecteurs. L'ADN du studio, hérité de CD Projekt RED, se ressent dans la promesse d'une atmosphère sombre et oppressante, d'une narration mature et d'un monde ouvert riche en secrets.

Le jeu est pensé comme le point de départ d'une saga inédite, une ambition qui rappelle directement celle de la série du Sorceleur. En se concentrant sur les vampires et les légendes d'Europe de l'Est, il explore un folklore familier pour les fans tout en proposant une nouvelle mythologie. Tout porte à croire que ce titre sera un concurrent plus que sérieux pour The Witcher 4, partageant la même exigence de qualité narrative et de profondeur de jeu.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la date de sortie exacte de The Blood of Dawnwalker ?

Le jeu est officiellement prévu pour sortir courant 2026. Cependant, Rebel Wolves n'a pas encore communiqué de date de sortie précise. Les joueurs sont invités à ajouter le jeu à leur liste de souhaits pour être informés des prochaines annonces.

Sur quelles plateformes le jeu sera-t-il disponible ?

The Blood of Dawnwalker sera disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Il sera également compatible avec le programme Xbox Play Anywhere, permettant de jouer sur console et PC avec une seule copie du jeu.

Qui est le personnage principal du jeu ?

Le protagoniste se nomme Coen. C'est un jeune homme qui devient un Pénombral (ou Vespéral), une créature partagée entre sa nature humaine le jour et sa condition de vampire la nuit. Les joueurs devront gérer cette dualité qui est au cœur de l'histoire et du gameplay.