La franchise The Division est de retour sur le devant de la scène. Entre les déclarations ambitieuses de son producteur exécutif concernant le troisième volet et une rumeur insistante sur une version remasterisée du jeu original, l'éditeur français semble préparer une offensive majeure pour sa licence de shooter tactique. Les fans ont de quoi se réjouir.

Que nous promet Ubisoft pour The Division 3 ?

L'annonce a été faite durant le New Game+ Showcase. Julian Gerighty, producteur exécutif et visage emblématique de la saga, n'a pas mâché ses mots pour décrire l'ambition derrière le prochain opus. "The Division 3 est en cours de production [...] Il s’annonce comme un véritable monstre", a-t-il déclaré.

Cette promesse vise à rassurer une communauté impatiente depuis l'officialisation du projet en septembre 2023. Confié au studio historique Massive Entertainment, le jeu ambitionne d'avoir un "impact aussi important que Division 1", marquant une volonté claire de renouer avec le succès critique et commercial du premier titre de la série.

Pourquoi le développement a-t-il pris du retard ?

Malgré l'annonce initiale, les informations concrètes sur The Division 3 se sont faites rares. Cette discrétion s'explique en grande partie par la lourde charge de travail du studio Massive Entertainment. Entre 2023 et 2024, les équipes se sont massivement investies sur deux autres projets d'envergure : Avatar : Frontiers of Pandora et le très attendu Star Wars Outlaws.

À ce calendrier chargé s'ajoute un contexte de réorganisation interne chez Ubisoft. L'annulation de The Division : Heartland, un spin-off free-to-play, a permis de recentrer les ressources et les priorités sur le développement de ce troisième opus majeur, confirmant sa place centrale dans la stratégie de l'éditeur.

Un retour aux sources est-il prévu pour le premier opus ?

Alors que tous les regards sont tournés vers l'avenir, une rumeur vient raviver la flamme des origines. À l'occasion du dixième anniversaire du premier The Division, qui sera célébré le 8 mars prochain, des indices suggèrent la préparation d'une surprise. Plusieurs utilisateurs sur X (anciennement Twitter) ont partagé la photo d'une affiche promotionnelle pour un certain "The Division: Definitive Edition".

Ce poster aurait été aperçu lors de l'événement FPSDay au Japon. Bien qu'Ubisoft n'ait encore rien confirmé, cette potentielle édition définitive laisse présager un retour du jeu sur les plateformes modernes, probablement avec des améliorations graphiques et techniques substantielles pour séduire à la fois les vétérans et une nouvelle génération de joueurs.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quand The Division 3 a-t-il été officiellement annoncé ?

The Division 3 a été officiellement annoncé par Ubisoft en septembre 2023, avec le studio Massive Entertainment aux commandes du développement.

Qu'est-ce que The Division: Definitive Edition ?

Il s'agit d'une rumeur concernant une version remasterisée et améliorée du premier jeu The Division, qui pourrait être annoncée pour célébrer le dixième anniversaire du titre en mars.

Qui est Julian Gerighty ?

Julian Gerighty est le producteur exécutif de la franchise The Division. Il supervise le développement de The Division 2 et ses extensions, ainsi que celui du futur The Division 3.