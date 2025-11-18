La méfiance envers l'intelligence artificielle dans le jeu vidéo est maximale. Après le fiasco d'Activision sur Black Ops 7, c'est au tour d'Ubisoft d'être dans la tourmente.

Un joueur a repéré sur Reddit des détails étranges (mains, visages) sur un artwork in-game d'Anno 117. Le verdict tombe : IA générative. Ubisoft a dû s'excuser publiquement.

Quelle est l'excuse officielle d'Ubisoft ?

Ubisoft a réagi vite. L'éditeur a reconnu l'usage d'IA, déjà signalé sur Steam, mais plaide l'erreur. Selon eux, c'est une "image provisoire" (placeholder) qui a "échappé par inadvertance à notre processus de validation".

Un porte-parole a confirmé que l'image serait remplacée par une version "finale", faite par des humains, dans le patch 1.3. L'entreprise insiste : Anno 117 a la plus grande équipe d'artistes de la franchise.

L'excuse est-elle crédible ?

Pas vraiment. Le malaise persiste. D'abord, la version "finale" fournie à la presse ressemble surtout à une retouche de l'image IA, corrigeant les défauts les plus évidents. Ensuite, Ubisoft ne cache pas ses ambitions.

Ils utilisent l'IA générative pour "itérer, prototyper et explorer". Cette polémique montre le fossé entre la communication corporate (l'IA "aide" les artistes) et la réalité perçue par les joueurs (l'IA "remplace" les artistes).

Ubisoft n'en est pas à son coup d'essai ?

Non, l'éditeur explore activement l'IA. On se souvient de "Ghostwriter" (2023), un outil pour générer des dialogues de PNJ basiques. Puis des "Neo NPC" (2024), censés interagir naturellement.

Ubisoft défendait alors un "travail créatif plus profond" pour les scénaristes. Aujourd'hui, cet artwork raté dans un jeu de stratégie majeur contredit cette belle histoire. La promesse d'une IA "outil" ressemble à une IA "raccourci".

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce qui a trahi l'utilisation de l'IA ?

Des détails caractéristiques : des visages et des mains difformes, ressemblant plus à des traces de peinture qu'à des membres humains.

Ubisoft assume-t-il l'utilisation de l'IA ?

Oui. La page Steam du jeu le mentionnait. Ubisoft affirme que ses équipes utilisent des outils IA pour le prototypage, mais que le jeu final reflète le talent des artistes.

Y a-t-il un lien avec la suspension de la cotation en Bourse ?

C'est une rumeur. Ubisoft a suspendu sa cotation le 14 novembre sans raison officielle, alimentant les spéculations de rachat, mais aucun lien direct avec l'affaire de l'IA n'est confirmé.