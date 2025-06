Lire sur mobile

Oui, The Witcher 4 visera bien les 60 FPS sur consoles. Pour éviter un nouveau fiasco à la Cyberpunk 2077, le studio CD Projekt RED change tout : le développement se fera en priorité sur PlayStation 5, et non plus sur PC. Un pari ambitieux, qui comporte déjà un défi majeur nommé Xbox Series S.