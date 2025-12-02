C'est officiel et c'est une promesse de taille : le studio polonais, par la voix de son co-PDG Michał Nowakowski, a réaffirmé son intention de lancer les trois jeux de sa nouvelle saga The Witcher sur une fenêtre de six ans. Une annonce qui tranche radicalement avec le rythme de développement de la trilogie originale de Geralt de Riv, qui s'était étalée sur huit ans.

Pourquoi un tel rythme de sortie est-il envisagé ?

Le secret de cette ambition réside dans un nom : Unreal Engine 5. Le studio polonais travaille avec le moteur d'Epic Games depuis près de quatre ans sur le développement du prochain opus. Cette longue phase d'apprentissage leur confère aujourd'hui une maîtrise et une confiance suffisantes pour accélérer la production des suites. Fini le temps où CDPR développait son propre moteur, une tâche colossale qui allongeait considérablement les délais.

Michał Nowakowski a souligné la satisfaction de l'équipe face aux résultats obtenus, évoquant une démo technique présentée à l'Unreal Fest comme preuve de leurs progrès. Cette base technologique solide est la clé qui permettra de raccourcir drastiquement le temps de développement entre The Witcher 4 et 5, puis entre le 5 et le 6, en capitalisant sur les outils et processus déjà en place.

Quel calendrier peut-on anticiper pour les jeux ?

Si The Witcher 4 n'est pas attendu avant 2027 au plus tôt, le calcul est simple. Un nouvel opus pourrait voir le jour tous les trois ans environ. On peut donc esquisser une feuille de route potentielle : The Witcher 5 vers 2030 et The Witcher 6 aux alentours de 2033. Un véritable marathon pour les développeurs.

Cette cadence infernale implique une stratégie de production intelligente. Les suites, The Witcher 5 et 6, bénéficieront sans aucun doute de la réutilisation d'une partie des technologies, des processus et potentiellement des assets développés pour le premier jeu. C'est un modèle courant dans l'industrie pour optimiser les coûts et les délais sur une saga planifiée.

Quelles sont les implications de cette stratégie ambitieuse ?

Pour les joueurs, la nouvelle est excellente. L'attente interminable entre les épisodes, qui a marqué la première saga, ne serait plus qu'un lointain souvenir. Cette nouvelle trilogie, qui mettra en scène Ciri comme protagoniste, promet une aventure continue et un engagement narratif beaucoup plus soutenu sur le long terme.

Cependant, le défi est immense pour CD Projekt RED. Le studio jongle avec plusieurs projets majeurs en parallèle, notamment la suite de Cyberpunk 2077 (Projet Orion) et le remake de The Witcher 1 (Projet Canis Majoris). Tenir une telle promesse demandera une organisation sans faille et une exécution parfaite, car les retards restent toujours une possibilité dans le développement de jeux AAA.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la date de sortie estimée pour The Witcher 4 ?

Il n'y a pas de date de sortie officielle, mais CD Projekt RED a confirmé que le jeu ne sortirait pas avant 2027 au plus tôt. La phase de production à grande échelle a débuté, mais le studio reste prudent sur les annonces.

Qui sera le personnage principal de cette nouvelle trilogie ?

Il a été confirmé que la nouvelle saga mettra en avant Ciri comme personnage principal jouable, succédant ainsi à Geralt de Riv pour explorer une nouvelle ère de l'univers The Witcher.

Pourquoi ce changement de rythme par rapport à la première trilogie ?

La principale raison est le passage à l'Unreal Engine 5. La maîtrise de ce moteur externe, contrairement au développement d'un moteur propriétaire comme pour les premiers jeux, permet au studio de créer des fondations solides et réutilisables, accélérant ainsi significativement le développement des suites.