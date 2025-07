On commence avec la trottinette électrique Ninebot-Segway E3 E.

Elle se démarque par son moteur sans balais de 800 W, capable d'atteindre jusqu’à 25 km/h et de franchir des pentes allant jusqu’à 18 %. Grâce à la technologie brevetée SegRange, qui optimise intelligemment la gestion de l’énergie, elle offre une autonomie pouvant aller jusqu'à 45 km avec une seule charge.

Côté sécurité, la trottinette mise sur un système de freinage efficace, combinant un frein à tambour à l’avant et un frein électronique régénératif à l’arrière, assurant un contrôle précis en toutes circonstances. La tenue de route est renforcée par la technologie Segride, qui améliore la stabilité dans les virages serrés, et par le TCS (Traction Control System), qui ajuste automatiquement la traction de la roue arrière pour éviter les pertes d’adhérence, même sur route glissante ou à vitesse élevée.

Conçue pour offrir une conduite fluide et confortable, la E3 E est équipée de suspensions avant et arrière à amortisseurs élastomères, qui absorbent efficacement les irrégularités de la route. Ses pneus sans chambre à air de 10 pouces limitent les risques de crevaison et réduisent les besoins d’entretien.

Son écran de 3 pouces affiche en temps réel la vitesse, le niveau de batterie et le mode de conduite. Un éclairage LED puissant de 4 W, complété par des clignotants intégrés, assure une excellente visibilité. Pratique et connectée, la trottinette est compatible avec l’application Segway Mobility ainsi qu’avec Apple Find My, pour un suivi et un contrôle simplifiés.

Vous pouvez retrouver la trottinette électrique Ninebot-Segway E3 E à 319 € au lieu de 349 € en ce moment chez Leclerc (prix officiel 399 €).



