Les trottinettes électriques sont un élément essentiel de la nouvelle mobilité électrique urbaine qui permet de réaliser de courts trajets facilement sans devoir utiliser la voiture et avec un encombrement minimum.

Après les confinements, son usage s'est fortement développé dans les grandes villes. Entre la hausse du nombre d'utilisateurs et un certain relâchement post-pandémie des comportements, la trottinette électrique est passée du statut de moyen de locomotion pratique en ville à celui de quasi-nuisance, entre pilotage dangereux et accidents plus nombreux et sévères.

Dans plusieurs grandes agglomérations, des dispositions ont été prises pour réglementer l'utilisation des trottinettes électriques, notamment lorsqu'elles sont disponibles en libre-service et certaines municipalités envisagent même d'interdire ces services, à l'image de Paris qui va organiser une votation le 2 avril sur la question du maintien des trottinettes électriques en libre-service.

Durcissement des sanctions et des limitations d'âge

Face à cette situation de plus en plus chaotique, le ministre des Transports Clément Beaune annonce un plan de régulation des trottinettes sur la voie publique qui introduit plusieurs mesures durcissant les conditions d'utilisation et les sanctions.

L'âge minimum pour piloter un tel engin va ainsi passer de 12 à 14 ans tandis que les amendes vont augmenter. Par exemple, la circulation à deux sur une trottinette sera désormais sanctionnée d'une amende de 135 euros au lieu de 35 euros.

Les fournisseurs de services de trottinettes électriques en libre service travaillent par ailleurs sur des systèmes de détection du nombre de personnes sur la trottinette pour empêcher cet usage.

Au journal 20 minutes qui dévoile les grandes lignes du plan en avance, Clément Beaune indique qu'un accident sur cinq implique une trottinette avec deux personnes dessus.

Mieux réguler sans interdire

Le sujet du port du casque reste en revanche en suspens. La nouvelle réglementation ne prévoit toujours pas de l'imposer même s'il reste fortement recommandé dans les campagnes de communication.

Avec ce nouveau plan de régulation, le ministre ne cherche donc pas à interdire ou restreindre l'usage des trottinettes mais plutôt à l'encadrer plus fermement et tenter d'en résoudre les problématiques grandissantes.

Un observatoire doit d'ailleurs être mis en place pour suivre l'évolution de l'usage des trottinettes électriques avec des données fiables et vérifiées, notamment en matière d'accident et d'impact environnemental.