La fin de la guerre des consoles est officielle. L'annonce d'un remake de Halo: Combat Evolved sur PS5 a poussé GameStop a publier une déclaration humoristique sur la fin des hostilités.

C'est alors que la Maison Blanche a décidé de s'en mêler, d'une manière qui a laissé la communauté des joueurs entre l'incrédulité et la colère.

Qu'a publié la Maison Blanche ?

En réponse au tweet viral de GameStop, le compte officiel X de la Maison Blanche a posté une image générée par IA. On y voit le président Donald Trump dans l'armure verte du Master Chief de Halo, saluant avec une épée à énergie, devant le drapeau américain. La légende : "Power to the Players".





Le problème ? L'image est un "AI slop" (une bouillie d'IA) de basse qualité. Les internautes ont immédiatement remarqué que le drapeau américain derrière le président n'avait que 40 étoiles au lieu des 50 réglementaires. Une erreur grossière qui a suffi à décrédibiliser la tentative de communication.

Pourquoi cette image est-elle si controversée ?

Au-delà de l'erreur technique, c'est l'association qui a choqué. Les fans de Halo ont inondé les réseaux sociaux, rappelant que "Master Chief ne serait jamais associé au MAGA". Un utilisateur a même écrit : "Vous êtes l'Alliance. Des fascistes théocratiques maléfiques."





Cette opération de séduction est d'autant plus mal reçue que Donald Trump a, par le passé, tenu des propos très durs contre l'industrie. En 2019, il avait pointé du doigt les "jeux vidéo macabres et effroyables" comme l'une des causes des fusillades de masse. Le voir aujourd'hui s'approprier l'image d'un des jeux de tir les plus célèbres au monde est perçu comme une récupération hypocrite.

Quel est le contexte de cette publication ?

Cette étrange communication fait suite à une annonce historique pour le jeu vidéo : l'arrivée du remake Halo: Campaign Evolved sur PlayStation 5 en 2026. C'est la première fois qu'un jeu de la saga principale Halo, l'étendard de Xbox, sortira sur une console concurrente. Profitant de ce symbole, l'enseigne GameStop a publié un communiqué humoristique déclarant la "cessation officielle des guerres de consoles".





La Maison Blanche a tenté de surfer sur ce buzz pour séduire l'électorat gamer, un public massif et très actif en ligne. Une tentative qui, de l'avis général, s'est soldée par un échec cuisant.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le remake de Halo va-t-il vraiment sortir sur PS5 ?

Oui. Microsoft a confirmé que "Halo: Campaign Evolved", un remake du premier Halo, sortira bien en 2026 sur Xbox, PC et PlayStation 5, dans le cadre de sa nouvelle stratégie multiplateforme.

Pourquoi le drapeau sur l'image IA est-il faux ?

L'image générée par IA montre un drapeau américain avec seulement 40 étoiles. C'est une erreur typique des générateurs d'images actuels qui peinent avec les détails précis comme le nombre d'étoiles ou de doigts.

GameStop a-t-il réagi ?

Le tweet original de GameStop était humoristique. La réponse de la Maison Blanche a provoqué une telle réaction que l'action (GME) de GameStop a grimpé de 7,7% suite à cet échange inattendu.