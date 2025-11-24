Le constructeur allemand TUXEDO Computers met un terme au développement de son ordinateur portable Linux équipé de la puce Snapdragon X Elite. Après 18 mois d'efforts, des obstacles techniques insurmontables et un calendrier défavorable ont eu raison du projet, soulevant des questions sur la maturité de l'architecture ARM de Qualcomm pour les systèmes open source.

L'annonce a de quoi refroidir les ardeurs. TUXEDO Computers, constructeur réputé pour ses machines optimisées pour Linux, a officiellement mis en pause, pour une durée indéterminée, son projet d'ordinateur portable basé sur le processeur Snapdragon X Elite.

Ce projet, qui suscitait un vif intérêt, visait à offrir une alternative performante et économe en énergie aux traditionnels processeurs x86 d'Intel et AMD.

Un développement semé d'embûches techniques

Le cœur du problème réside dans une incompatibilité plus profonde que prévu. Selon le communiqué de l'entreprise, la puce de première génération "s'est avérée moins adaptée à Linux qu'escompté".

Plusieurs fonctionnalités cruciales,considérées comme acquises sur d'autres plateformes, manquent à l'appel. La liste des défis est longue et touche des aspects fondamentaux de l'expérience utilisateur.

Parmi les points noirs, l'autonomie, argument majeur des appareils ARM, n'atteignait pas sous Linux les niveaux observés sous Windows. De plus, des fonctions essentielles comme la gestion des ventilateurs, la mise à jour du BIOS depuis le système d'exploitation, ou encore les transferts à haute vitesse via USB4 n'étaient pas fonctionnelles. Ces lacunes rendaient l'appareil impropre à une commercialisation en l'état.

Le timing, un second coup de massue

Au-delà des difficultés purement logicielles, un facteur temporel est venu compliquer l'équation. Le développement, qui a déjà duré plus de 18 mois, aurait nécessité encore plusieurs mois de travail pour espérer résoudre ne serait-ce qu'une partie des problèmes.

Un tel délai aurait conduit TUXEDO à commercialiser un ordinateur équipé d'une puce Snapdragon X Elite vieille de plus de deux ans.

Cette perspective n'était commercialement pas viable, d'autant que Qualcomm a déjà officialisé son successeur, le Snapdragon X2 Elite, dont la disponibilité est attendue pour la première moitié de 2026. Lancer un produit déjà obsolète à sa sortie était un risque que le constructeur n'a pas souhaité prendre.

Un avenir en suspens pour l'ARM sous Linux ?

Malgré cet échec, TUXEDO ne ferme pas complètement la porte à l'architecture ARM. La société a précisé qu'elle évaluerait la viabilité du futur Snapdragon X2 Elite pour une potentielle reprise du développement.

L'espoir est qu'une partie significative du travail déjà accompli sur la première génération puisse être réutilisée, à condition que Qualcomm ait amélioré la compatibilité de sa nouvelle puce avec les systèmes open source.

Cette décision souligne un enjeu majeur : sans un soutien officiel et robuste du fabricant de puces, l'adaptation de nouvelles architectures matérielles à l'écosystème Linux reste un parcours du combattant.

En attendant, TUXEDO s'est engagé à verser ses avancées, notamment l'arborescence du périphérique (device tree), au noyau Linux principal, afin que la communauté puisse en bénéficier.

La question reste donc entière : le Snapdragon X2 Elite sera-t-il la puce qui permettra enfin de concilier la performance de l'architecture ARM de Qualcomm avec la flexibilité de Linux ? Seule une évaluation détaillée du nouveau processeur par des acteurs comme TUXEDO pourra le dire.