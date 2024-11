Le groupe Qualcomm a profité de son alliance avec Microsoft autour de Windows pour être parmi les premiers à lancer des AI PC sous forme de PC portables dotés de processeurs ARM.

Les processeurs Snapdragon X Elite et Snapdragon X Plus s'appuient sur des CPU dotés de coeurs custom Oryon conçus par l'entreprise Nuvia rachetée en 2021. Les puces de Qualcomm n'utilisent donc pas les architectures de coeur ARM standard mais des variantes spécifiques, comme le fait Apple avec ses puces Apple Ax pour iPhone et Apple Mx pour ses autres produits.

Cette stratégie a permis à Qualcomm de faire gagner en puissance ses processeurs pour PC portables, après plusieurs générations dérivées de plates-formes mobiles, endurantes et bien connectées mais manquant cruellement de puissance.

D'Oryon v1 à...Oryon v3

Et ce n'est que le début. Durant son événement Qualcomm Investor Day, la firme de San Diego est revenue sur sa stratégie des processeurs pour PC portables ARM. Sans grande surprise, les prochaines générations de puces Snapdragon X Elite / Snapdragon X Plus exploiteront une nouvelle version de coeurs Oryon mais...ce ne sera pas la deuxième génération Oryon v2.

En fait, Qualcomm compte sauter la deuxième génération de coeurs Oryon pour embarquer directement la troisième génération Oryon v3 ! Cette dernière doit apporter une forte progression de la performance par Watt, permettant d'atteindre de solides résultats pour une consommation bien plus réduite qu'avec la première génération.

Cette efficience doit permettre de rester au contact d'Apple dans le champ ARM mais aussi de mettre en échec Intel et ses nouveaux processeurs en gravure fine et coeurs hétérogènes.

Les coeurs Oryon v2 ne sont pas annulés

En sautant une étape, Qualcomm disposera de processeurs capables de prendre efficacement des parts de marché dans un environnement qui risque de devenir assez vite concurrentiel si les rumeurs de l'arrivée d'AMD et de Nvidia / MediaTek dans le domaine des processeurs pour PC portables ARM se confirment.

Snapdragon 8 Elite : un CPU aux coeurs Oryon...v2

Toutefois, cette stratégie demandera du temps pour être finalisée et une présentation des processeurs avec coeurs Oryon v3 n'arriverait pas avant l'automne 2025 tandis que les premières machines dotées de puces Snapdragon X Elite 2 n'arriveraient que plusieurs mois plus tard, orientant vers un déploiement d'ici 2026.

Et les coeurs Oryon v2 ? Ils ne sont pas écartés car ils sont en fait utilisés au sein du processeur Snapdragon 8 Elite destiné aux smartphones et aux tablettes tactiles.