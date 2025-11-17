Casque gaming sans fil SteelSeries Arctis Nova 5

Ses haut-parleurs en néodyme conçus sur mesure assurent un son haute fidélité avec des aigus nets, des médiums précis et des basses profondes. Le microphone ClearCast 2.X, entièrement rétractable, offre une clarté doublée grâce à son chipset à large bande passante compatible avec l’audio 32 kHz / 16 bits.

Le commutateur sans fil permet de passer instantanément du mode 2,4 GHz au Bluetooth 5.3 pour répondre à un appel ou écouter un contenu audio, tandis que des alertes sonores signalent les appels entrants en pleine partie.

Le casque offre jusqu’à 60 heures d’autonomie grâce à une batterie de nouvelle génération, permettant de jouer environ huit heures par jour sur toute une semaine. La charge rapide USB-C fournit par ailleurs six heures d’utilisation en seulement quinze minutes.

L’application Arctis Nova 5 Companion donne accès à plus de cent paramètres audio dédiés au jeu, avec des préréglages optimisés pour des titres populaires comme GTA V, FIFA ou Call of Duty.

Retrouvez le SteelSeries Arctis Nova 5 sans fil en blanc à 69,99 € au lieu de 129,99 €, soit une remise de 46 % sur Amazon en ce moment (prix officiel 149,99 €).







Sont également à prix réduit durant cette période de pré-Black Friday :

Casque gaming sans fil Logitech G G435 LIGHTSPEED - Noir à 37,99 € (autonomie 18h, compatible Dolby Atmos, micro intégré, micros beamforming pour la réduction des bruits de fond...)

