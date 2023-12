Commençons par le téléviseur Samsung QLED 4K QE65Q80B.

Il est doté d'un écran QLED (3840 x 2160) de 65 pouces et offre un son Dolby Atmos comme au cinéma.

La technologie Quantum HDR optimise chaque image et permet de rendre chaque détail visible pour un contraste incomparable, tandis que la technologie Quantum Dot garantit des couleurs éclatantes et riches avec un milliard de nuances, reproduisant parfaitement 100% du volume colorimétrique.

Le Gaming Hub vous permet de jouer en streaming et vous bénéficiez d'un gameplay fluide et stable grâce à la technologie AMD FreeSync Premium Pro et au mode VRR : la fréquence de rafraîchissement est alors synchronisée avec le nombre d'images par seconde envoyées par la carte graphique de votre console ou de votre ordinateur.

4 ports HDMI 4K 120Hz sont également disponibles.

Le téléviseur Samsung QLED 4K QE65Q80B est en promotion à 969 € au lieu de 1 390 €, soit une remise de 30% sur Rue du Commerce. Livraison à partir de 36,99 €.

Passons ensuite à la tablette graphique Xp-Pen Artist 13.3 Pro.

Elle est dotée d'un écran FHD IPS (1920 x 1080) entièrement laminé de 13,3 pouces avec une précision de couleurs de 88% NTSC et un angle de vue plus large de 178° qui offre des couleurs riches et des détails impressionnants.

On trouve également 8 touches de raccourcis et une roulette personnalisable.

Le stylet sans batterie propose 8192 niveaux de sensibilité pour une grande précision.

Grâce à la fonction d'inclinaison jusqu'à 60°, vous n'avez plus besoin d'ajuster la direction du pinceau sur le logiciel : penchez simplement le stylet pour ajouter de l'ombrage.

La tablette est livrée avec un film optique anti-éblouissement et anti-rayure remplaçable, un support stable ainsi qu'un porte-stylet.

La tablette graphique Xp-Pen Artist 13.3 Pro est au prix de 199,99 € au lieu de 339,99 €, soit une remise de 41% sur Rue du Commerce. La livraison est offerte.



Enfin, terminons avec le PC portable gaming HP Victus 16-s0016nf.

Il est doté d'un écran LCD de 16 pouces avec un taux de rafraîchissement élevé de 144 Hz.

Performant et puissant, il embarque un processeur AMD Ryzen 5 7640HS intégrant maintenant l'IA et offrant une excellente fluidité, accompagné de 16 Go de mémoire vive pour une expérience de jeu exceptionnelle.

La carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4050, avec mémoire vidéo de 6 Go, garantit une qualité d'image en Full HD pour une précision impeccable.



4 entrées USB, 1 port HDMI et 1 port DisplayPort sont disponibles et on peut compter sur une longue autonomie de 7,5 heures assurée par sa batterie lithium-ion polymère.

Le PC portable gaming HP Victus 16-s0016nf est à 799,99 € au lieu de 1 099,99 €, soit 27% de remise sur Rue du Commerce. La livraison est gratuite.







