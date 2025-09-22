On démarre avec l'enceinte Bluetooth portable Tronsmart Bang 2.

Elle délivre 90 W de puissance sonore pour atteindre jusqu’à 105 dB sans distorsion. Son système 2.1 associe un médium, deux radiateurs passifs et deux tweeters afin d’offrir une restitution claire et détaillée. Facile à transporter grâce à sa poignée intégrée ou sa sangle amovible, elle peut vous accompagner partout.

Avec son autonomie de 26 heures et sa certification IPX6, vous profitez de votre musique sans craindre la pluie ni les éclaboussures, tout en pouvant recharger vos appareils via le port Type-C.

Pour plus de puissance, il est possible d’appairer deux enceintes en stéréo sans fil ou d’en connecter plusieurs. Enfin, l’application dédiée permet de personnaliser l’égaliseur et de synchroniser l’éclairage dynamique avec le rythme de la musique pour créer l’ambiance parfaite.

Retrouvez la Tronsmart Bang 2 en noir ou bleu à 99 € grâce au code NNNFRBANG sur Geekbuying, avec la livraison gratuite depuis l'UE.

Sont également disponibles à prix réduit :

PC portable Lenovo IdeaPad Slim 3 14IRH10 à 524,99 € soit -34% (14'' WUXGA OLED 1920 x 1200, 100% DCI-P3, DisplayHDR True Black 500, Core i5-13420H 8 cœurs jusqu'à 4,6 GHz, Intel UHD Graphics, RAM 16 Go DDR5, SSD 512 Go, sans Windows, WiFi 6, BT 5.2)

