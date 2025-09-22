Direction Amazon aujourd'hui, où nous allons voir comme chaque début de semaine les nouvelles offres du moment dans les rayons informatique, gaming, objets connectés et téléphonie.

TOP 10 des ventes flash Amazon de la semaine

Retrouvez toutes les offres limitées du moment sur la page des ventes flash Amazon.

Et découvrez aussi notre top 3 des promos de la journée (graveur laser Mecpow X3 Pro 10W, casque gaming HyperX Cloud III S sans fil et realme 12 Pro 5G 512 Go), nos bons plans spécial écouteurs à oreilles ouvertes ou encore notre présentation du nouveau purificateur d'eau JIMMY R9, proposé à prix spécial sur Amazon en ce moment !