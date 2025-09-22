Direction Amazon aujourd'hui, où nous allons voir comme chaque début de semaine les nouvelles offres du moment dans les rayons informatique, gaming, objets connectés et téléphonie.
TOP 10 des ventes flash Amazon de la semaine
- Chargeur USB-C rapide UGREEN 45W GaN à 11,86 € (-21%)
- Ventirad Thermalright Peerless Assassin 120 Digital - Blanc à 36,72 € soit -20% (avec affichage numérique température et utilisation CPU / GPU)
- Manette sans fil Xbox - Robot White à 46,99 € (-28%)
- Watercooling AIO Thermalright Aqua Elite 360 V3 - Blanc à 48,47 € soit -20% (avec 3 ventilateurs PWM ARGB 120 mm)
- Clavier gaming sans fil Corsair K70 Pro Mini à 79,99 € soit -58% (format 60%, commutateurs amovibles Cherry MX Red, touches PBT double injection, rétroéclairage RGB par touche, autonomie jusqu'à 200h sans RGB...)
- Écran PC gaming incurvé Z-Edge UG27Q à 149,99 € soit -6% (27'' 2K QHD, dalle VA, 165Hz, 1ms, FreeSync, courbure 1500R)
- CMF Phone 1 - 128 Go Noir à 160,55 € soit -5% (6,67" Super AMOLED 120Hz, HDR10+, appareil photo Sony 50MP avec Ultra XDR, Dimensity 7300 5G 4 nm, 5000 mAh, compatible charge rapide 33W, jusqu'à 8 Go de RAM Booster...)
- Pack volant de course Logitech G G29 SE Driving Force avec pédalier + Levier de vitesse à 229,99 € soit -45% (retour de force à 2 moteurs, rotation à 900°, commandes de jeu d'accès direct, sélecteur à 24 points, indicateur de régime avec témoins lumineux...)
- Mini PC Beelink EQR5 à 359 € soit -22% (Ryzen 7 5825U 8 cœurs jusqu'à 4,5 GHz, Radeon Graphics, RAM 32 Go DDR4 jusqu'à 64 Go, SSD 500 Go jusqu'à 8 To, double affichage 4K, double port LAN, WiFi 6, BT 5.2)
- Pack HUAWEI Watch GT 6 Pro 46mm Noir + Freebuds 6i à 379,99 € soit -17% (1,47" AMOLED, max 3000 nits, verre saphir et alliage de titane, jusqu'à 21 jours d'autonomie, analyse ECG approfondie, suivi cycliste de haut niveau avec simulation de puissance de pédalage, navigation vocale, détection automatique de la randonnée, GPS ultra précis, IP69 / 5 ATM...)
Retrouvez toutes les offres limitées du moment sur la page des ventes flash Amazon.
Et découvrez aussi notre top 3 des promos de la journée (graveur laser Mecpow X3 Pro 10W, casque gaming HyperX Cloud III S sans fil et realme 12 Pro 5G 512 Go), nos bons plans spécial écouteurs à oreilles ouvertes ou encore notre présentation du nouveau purificateur d'eau JIMMY R9, proposé à prix spécial sur Amazon en ce moment !