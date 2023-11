Commençons par le pack Acer PC portable Aspire 3 + housse de protection + souris sans fil.



Léger et fin, l'Aspire 3 est doté d'un écran 15,6 pouces avec une résolution FHD de 1920 x 1080 pixels, ainsi que d'une dalle mate anti-reflets qui améliore encore plus le confort visuel.

Il embarque un processeur Intel Core i3-N3050 avec 8 cœurs et une fréquence maximale de 3,80 GHz qui gère parfaitement la navigation sur le web et les sessions de travail intensives, ainsi qu'une mémoire vive LPDDR5X de 8 Go. Vous pouvez donc sans problème multiplier les tâches de manière toujours fluide et stable.

Grâce au stockage SSD PCIe NVM de 256 Go, les temps de démarrage sont rapides et le PC assure une grande réactivité pour vos applications.

Vous bénéficiez d'une connexion rapide et fiable avec le Wi-Fi 802.11 ax et le Bluetooth 5.1.

Les ports incluent 2 USB 3.2, 1 HDMI 2.1 et 1 Thunderbolt 4 (via USB Type-C) pour connecter des périphériques et des écrans externes.

L'Aspire 3 est livré avec une housse de protection pour ordinateur portable de 15,6 pouces et une souris Acer Optique sans fil.

Le pack Acer PC portable Aspire 3 + housse de protection + souris sans fil est en ce moment au prix réduit de 399,99 € au lieu de 699,99 €, soit une remise de 43% sur la Fnac. Livraison express gratuite.





