Le paysage de la livraison à domicile est sur le point de changer. La plateforme Uber Eats a officialisé un partenariat majeur avec la société estonienne Starship Technologies. L'objectif : introduire pour la première fois ses services de livraison par des automates roulants sur le sol européen. L'expérimentation débutera dès le mois de décembre dans deux villes britanniques, Leeds et Sheffield, avant une expansion plus large.

Comment ces livraisons autonomes vont-elles fonctionner ?

Concrètement, les clients qui commanderont auprès de commerçants sélectionnés pourront voir leur repas ou leurs courses arriver non pas via un livreur humain, mais par un petit véhicule blanc à six roues. C’est une nouvelle approche pour Uber Eats qui cherche à innover dans un secteur en pleine mutation. Ces engins, conçus par Starship, affichent un niveau d'autonomie de 4, ce qui leur permet de naviguer sur les trottoirs et de traverser les rues sans intervention humaine dans la plupart des situations.

Crédits : Starship

Leur rayon d'action est pensé pour la logistique urbaine de proximité. Ils sont capables d'effectuer des livraisons sur des distances allant jusqu'à 3,2 kilomètres en moins de 30 minutes, un créneau idéal pour les repas chauds ou les petites courses. Ce déploiement au Royaume-Uni sert de test grandeur nature avant une offensive plus large, avec une arrivée programmée dans plusieurs pays européens en 2026, puis aux États-Unis l'année suivante.

Quelle est la technologie derrière ces automates ?

Starship Technologies n'en est pas à son coup d'essai. Fondée en 2014, l'entreprise californienne est l'un des leaders du secteur. Elle exploite déjà une flotte impressionnante de plus de 2 700 robots dans 270 villes réparties sur sept pays, totalisant plus de 9 millions de livraisons réussies.

Cette expérience massive a permis de constituer une base de données colossale, avec environ 200 millions de traversées de rues et d'intersections analysées. Ces données sont cruciales pour entraîner et améliorer en continu les modèles d'intelligence artificielle qui pilotent les véhicules. Ahti Heinla, cofondateur et PDG de Starship, a d'ailleurs souligné leur ambition commune : « Ensemble, nous bâtissons l’infrastructure qui définira la prochaine génération de logistique urbaine ».

Crédits : Starship

Pourquoi Uber mise-t-il autant sur l'automatisation ?

Derrière cette innovation technologique, l'enjeu est avant tout économique et stratégique. Selon les estimations compilées par Bloomberg, le secteur de la livraison devrait représenter près de 47 % des réservations brutes d'Uber en 2025. C'est un pilier de sa croissance qu'il faut absolument optimiser.

Dans un marché ultra-concurrentiel où les frais de service et la pression sur les marges sont constants, l'automatisation du fameux "dernier kilomètre" devient un levier essentiel pour maîtriser les dépenses. Sarfraz Maredia, responsable de la livraison autonome chez Uber, a confirmé cette vision en affirmant que « la livraison autonome est un élément passionnant de notre vision de l’avenir d’Uber Eats ».

La firme n'est d'ailleurs pas seule sur ce créneau. Son principal concurrent américain, DoorDash, utilise déjà les robots de Coco Robotics à Los Angeles et a mené des tests en Europe, notamment à Helsinki via sa filiale Wolt. La course à l'automatisation est bel et bien lancée.