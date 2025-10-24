Ubisoft restructure le studio derrière Star Wars Outlaws et Avatar.

Pourquoi Ubisoft lance-t-il un plan de départs chez Massive Entertainment ?

Coup dur : Ubisoft taille dans les effectifs du studio de Star Wars Outlaws !

Ubisoft poursuit son plan d'économies et frappe cette fois en Scandinavie. Massive Entertainment, le studio suédois derrière "Star Wars Outlaws" et "Avatar", est touché par un plan de départs volontaires. Le studio finlandais RedLynx est aussi restructuré, avec 60 postes menacés.

La purge continue chez Ubisoft. L'éditeur français, engagé dans un plan d'économies drastique de 100 millions d'euros, porte le fer dans ses studios scandinaves, pourtant considérés comme des fleurons. Massive Entertainment, le studio suédois à l'origine des blockbusters récents Avatar: Frontiers of Pandora et Star Wars Outlaws, est désormais confronté à un plan de départs volontaires. Au même moment, en Finlande, le studio RedLynx est lui aussi menacé par une restructuration.

Pourquoi Massive Entertainment est-il visé ?

La nouvelle a de quoi surprendre. Ubisoft Massive, basé à Malmö et racheté par Ubisoft en 2008, est le studio majeur derrière le succès de la franchise The Division et le moteur propriétaire Snowdrop. C'est à lui qu'avaient été confiées les adaptations de deux des plus grandes licences du cinéma : Avatar et Star Wars Outlaws.

pic.twitter.com/XCb9TPZ09m — Massive Entertainment - A Ubisoft Studio ? (@UbiMassive) October 22, 2025





Malheureusement, ces deux productions AAA n'ont pas répondu aux "fortes attentes commerciales" placées en elles. L'échec relatif de ces paris coûteux oblige aujourd'hui Ubisoft à dégraisser. Le plan de départ volontaire vise en priorité les salariés en "interprojet", c'est-à-dire ceux qui ont terminé un jeu et sont en attente d'une nouvelle affectation.

D'autres studios sont-ils touchés ?

Oui, la vague de coupes touche toute la Scandinavie. Ubisoft Stockholm est logé à la même enseigne que Massive avec un plan de départs volontaires similaire. Mais c'est à Helsinki, chez Ubisoft RedLynx (célèbre pour la série Trials), que le coup est le plus rude.

Le studio finlandais, qui a récemment travaillé sur la version Switch 2 de Star Wars Outlaws, fait face à un projet de restructuration qui menace jusqu'à 60 emplois. L'objectif serait de repositionner le studio sur le jeu mobile.

Quelle est la stratégie globale d'Ubisoft ?

Ces départs s'inscrivent dans un plan de réduction des coûts qui a déjà vu le départ de plus de 2 000 salariés depuis 2023. Ubisoft compte encore environ 15 000 employés et cherche à réduire sa dette. Cette stratégie crée une anxiété palpable, notamment dans les studios français, qui s'inquiètent de leur avenir.





Cette inquiétude est nourrie par la création récente de Vantage Studios. Cette nouvelle filiale, codétenue par le géant chinois Tencent, va désormais gérer les licences les plus lucratives du groupe (Assassin's Creed, Far Cry, Rainbow Six). Les studios qui ne font pas partie de cette nouvelle entité, comme ceux en France, craignent d'être considérés comme moins stratégiques et de devenir les prochaines cibles des restructurations.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce que Ubisoft Massive ?

Ubisoft Massive est un studio de développement de jeux vidéo basé à Malmö, en Suède. Propriété d'Ubisoft depuis 2008, il est le créateur de la franchise "The Division" et du moteur Snowdrop. Il a récemment développé les jeux AAA "Avatar: Frontiers of Pandora" et "Star Wars Outlaws".

Pourquoi "Star Wars Outlaws" et "Avatar" sont-ils considérés comme des échecs ?

Bien qu'étant des jeux très attendus, les sources rapportent que "Star Wars Outlaws" et "Avatar: Frontiers of Pandora" n'ont pas atteint les objectifs commerciaux fixés par Ubisoft. Ces performances de vente décevantes, couplées à des coûts de développement très élevés, ont contribué à la décision de restructurer le studio.

Qu'est-ce que "Vantage Studios" ?

Vantage Studios est une nouvelle filiale d'Ubisoft, lancée début octobre et codétenue par Tencent. Cette entité gère désormais les trois plus grosses marques du groupe : Assassin's Creed, Far Cry et Rainbow Six. Les studios qui y sont rattachés (principalement au Canada et à Barcelone) sont considérés comme le cœur de la stratégie future d'Ubisoft.