C'est un revirement de situation étonnant qui risque de peser sur Ubisoft : Julian Gerighty, véritable vétéran et architecte de la franchise The Division , a officiellement annoncé son départ pour rejoindre les rangs de DICE, le studio d'Electronic Arts responsable de la série concurrente directe Battlefield.

Cette décision choc intervient peu de temps après que Gerighty ait qualifié le futur The Division 3 de "monstrueux" et dans un climat social particulièrement tendu chez Massive Entertainment.

Pourquoi ce départ est-il si marquant ?

L'annonce a l'effet d'une bombe, car Julian Gerighty n'était pas un simple employé. Il était considéré comme l'architecte principal de la saga The Division, ayant été directeur créatif sur les deux premiers opus avant sa promotion comme producteur exécutif. Son départ pour la concurrence est donc un signal extrêmement fort, laissant un vide à la tête créative d'une des licences phares de l'éditeur.

Once an Agent, always an Agent. We’re thankful for everything you gave this universe. You’ll always be part of it. Good luck at @EA_DICE, @jgerighty ? pic.twitter.com/QlzuV4XtVV — Massive Entertainment - A Ubisoft Studio ? (@UbiMassive) January 16, 2026

Le timing est également très interpellant. Il y a quelques semaines à peine, il attisait l'enthousiasme des fans. Ce transfert se produit alors que sa maison mère, Ubisoft, traverse une période de turbulences marquée par des licenciements et des résultats jugés décevants pour des titres majeurs comme Star Wars Outlaws, dont il était aussi directeur créatif.

Comment Ubisoft gère-t-il la crise ?

Face à l'inquiétude grandissante de la communauté, Massive Entertainment, le studio développeur, a immédiatement communiqué. Le message se veut rassurant : le navire ne coule pas. L'éditeur insiste sur la continuité, affirmant que les équipes qui ont bâti l'univers aux côtés de Gerighty sont toujours en place et pleinement mobilisées.

L'éditeur français promet que l'engagement reste "ambitieux" et que la feuille de route est maintenue. Cela inclut le support continu de The Division 2, le projet mobile The Division Resurgence et, surtout, le développement très attendu de The Division 3. L'objectif est clair : mettre fin à toute spéculation sur un possible abandon après ce départ clé chez Ubisoft.

Quelles sont les implications pour les deux franchises ?

Pour la saga The Division, c'est un coup dur indéniable. Perdre une figure aussi centrale à un moment critique pourrait non seulement ralentir le développement, mais aussi infléchir la direction créative de The Division 3. Même si les équipes restent, le leadership qu'il incarnait sera difficile à remplacer.

Inversement, pour Battlefield, c'est une recrue de choix à un moment charnière. La franchise d'EA cherche à se réinventer après un lancement de BF6 en demi-teinte. L'expertise de Julian Gerighty en matière de construction d'univers et de narration pourrait être l'atout manquant pour solidifier l'avenir de la série face à une concurrence féroce.

Foire Aux Questions (FAQ)

Julian Gerighty travaillait-il sur d'autres jeux ?

Oui, en plus de superviser la franchise The Division, il était également le directeur créatif sur le récent et très coûteux Star Wars Outlaws, aussi développé par Massive Entertainment.

Le développement de The Division 3 est-il officiellement menacé ?

Non. Ubisoft et Massive Entertainment ont rapidement publié des communiqués pour assurer aux fans que le développement de The Division 3 se poursuit comme prévu avec les équipes existantes.

Quel est le contexte actuel chez Ubisoft ?

L'entreprise est en pleine phase de restructuration globale pour réduire ses effectifs. Cela s'est traduit par plusieurs vagues de licenciements et la mise en place de programmes de départs volontaires au sein de ses différents studios, y compris chez Massive Entertainment.