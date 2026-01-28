L'étau se resserre autour de Valve : la société derrière la plateforme de distribution de jeux PC la plus populaire au monde, Steam, va devoir faire face à un procès colossal au Royaume-Uni. Un tribunal de la concurrence londonien a donné son feu vert pour que l'affaire, portée par la militante des droits numériques Vicki Shotbolt, aille jusqu'au procès. En jeu : des dommages et intérêts estimés à 656 millions de livres sterling.

Pourquoi Valve est-il poursuivi en justice ?

Le cœur de l'accusation repose sur un abus de position dominante. L'action, menée par Vicki Shotbolt au nom de 14 millions d'utilisateurs britanniques, affirme que Valve impose des conditions déloyales aux éditeurs de jeux. L'élément central est la fameuse commission de 30% prélevée sur chaque vente, un chiffre connu de l'industrie mais de plus en plus contesté.

Mais l'accusation va plus loin. Elle dénonce des clauses de parité qui empêcheraient les éditeurs de proposer leurs jeux à un prix inférieur ou en avance sur des plateformes concurrentes. De plus, si un joueur achète un jeu sur Steam, il est obligé d'y acheter aussi tout le contenu additionnel (DLC), une pratique qui enferme les consommateurs dans l'écosystème de Valve.

Quelles sont les accusations précises ?

Les plaignants soutiennent que ces pratiques permettent à Valve de maintenir des prix artificiellement élevés. Ce mécanisme de "verrouillage" des joueurs et la commission jugée excessive se répercuteraient directement sur le prix final payé par les consommateurs. Le procès a été initié en juin 2024, et sa validation par le tribunal est une étape décisive.

Il s'agit d'une action collective, ce qui signifie qu'une seule personne représente un très grand groupe. Si elle l'emporte, les dommages et intérêts pourraient se situer entre £22 et £44 par personne concernée ayant acheté des jeux ou des DLC sur la plateforme depuis 2018. Valve, de son côté, avait argumenté que l'affaire ne devait pas être certifiée pour un procès, une demande rejetée par la justice.

Est-ce la première fois que Steam est attaqué sur ce sujet ?

Absolument pas. Valve fait face à des contestations similaires sur d'autres territoires, notamment sur le front judiciaire américain. Dès 2021, le studio Wolfire Games (développeur d'Overgrowth) avait lancé une procédure antitrust, qualifiant la commission de 30% "d'extraordinairement élevée" et accusant l'entreprise de monopoliser illégalement le marché de la distribution de jeux PC.

Après un premier rejet, cette plainte a été reformulée et combinée à une autre, déposée par Dark Catt Studios. En novembre 2024, cette affaire a obtenu le statut de class action aux États-Unis, transformant un litige entre studios en un conflit potentiellement beaucoup plus large contre le modèle économique de Steam. La décision britannique vient donc s'ajouter à une pression juridique mondiale croissante.

Foire Aux Questions (FAQ)

En quoi consiste exactement ce procès contre Valve ?

Il s'agit d'une action collective au Royaume-Uni qui accuse Valve d'abuser de sa position dominante avec sa plateforme Steam. Les plaignants estiment que la commission de 30% et les conditions imposées aux éditeurs font augmenter les prix pour les consommateurs de manière déloyale.

Qui pourrait être indemnisé si le procès aboutit ?

L'action est menée au nom de près de 14 millions de joueurs au Royaume-Uni ayant acheté des jeux PC ou du contenu additionnel via Steam ou d'autres plateformes depuis 2018. L'indemnisation potentielle est estimée entre £22 et £44 par personne.

Quelle est la prochaine étape de la procédure ?

Le Competition Appeal Tribunal de Londres a autorisé la poursuite de l'affaire vers un procès. Cependant, aucune date n'a encore été fixée pour le début des audiences. L'affaire va maintenant suivre son cours judiciaire.