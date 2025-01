Les Etats-Unis n'ont cessé de renforcer depuis quatre ans les mesures visant à empêcher la Chine d'accéder aux puces les plus avancées disponibles et aux techniques de production de composants électroniques en gravure fine.

Jusqu'à présent, la Chine avait surtout protesté contre ces restrictions jugées vexatoires et contraires au jeu de l'économie mondiale mais le pays a commencé à riposter depuis un an en utilisant ses propres leviers : l'accès aux matières premières.

Il a ainsi commencé à réduire les exportations de métaux et éléments essentiels à la production des puces, comme le gallium et le germanium, puis à l'étendre à d'autres ressources en tension telles que le graphite, avant de réduire la disponibilité de l'antimoine et récemment du tungstène aux usages autant civils que militaires.

Haro sur les cathodes au lithium

En tant que principal exportateur mondial de ces ressources, il oblige ainsi le reste du monde à réorganiser des filières, ce qui prendra des années, et à puiser dans des réserves stratégiques mises au repos ou laissées intactes.

Et puisque l'administration Biden a ajouté encore en octobre un nouvel ensemble de restrictions, la Chine ne va pas s'arrêter en si bon chemin et va frapper là où ça peut faire mal : les techniques d'extraction du lithium et de production des cathodes utilisées pour les batteries des véhicules électriques.

Un nouveau document émis par le ministère chinois du commerce propose ainsi de faire entrer les techniques liées à la production des cathodes au lithium dans le périmètre des restrictions à l'exportation.

Les cathodes au lithium restent essentielles pour la majorité des batteries des véhicules électriques, même si de nouveaux types de batteries utilisant d'autres matériaux commencent à émerger, justement pour limiter un recours trop important au lithium.

Une crise du lithium à venir ?

Selon CNN, la Chine assure déjà que les nouvelles règles d'exportation seront raisonnables et non discriminatoires mais les analystes relèvent que la mesure doit surtout permettre au pays de conserver une part de marché élevée et d'orienter la ressource pour les besoins de son propre marché.

Les restrictions sur les techniques d'extraction du lithium pourraient avoir d'importantes conséquences sur l'accès au métal dans le reste du monde, toujours très dépendant des exportations chinoises et qui ne sera capable de couvrir que 50% de ses besoins hors Chine d'ici 2035 dans un contexte de très forte demande poussée par la fin de l'utilisation des énergies fossiles.

Une première alerte sur le secteur avait déjà été provoquée par la restriction des exportations de graphite naturel et de synthèse, également utilisé dans les batteries électriques mais côté anode.

Dans le même temps, le ministère chinois du commerce a ajouté 28 entreprises américaines, dont les firmes militaires Lockheed Martin et Raytheon, à sa liste noire, répliquant celle des Etats-Unis.qui impose une surveillance particulière et l'obtention d'autorisations spéciales.