Alors que les voitures électriques et hybrides gagnent du terrain sur nos routes, une réalité moins reluisante se dessine : leur entretien coûte en moyenne 15% plus cher que celui des modèles thermiques.

Cette différence significative, révélée par une étude récente de la SRA (Association Sécurité et Réparations Automobile), bouscule l'idée reçue selon laquelle les véhicules électrifiés seraient moins onéreux à l'usage.

L'une des principales raisons de ce surcoût réside dans le prix des pièces spécifiques aux véhicules électriques et hybrides. Ces composants, souvent à la pointe de la technologie, sont plus chers que leurs équivalents thermiques.

Des surcoûts conséquents en entretien et réparation

Les voitures hybrides coûteraient ainsi 15,7% plus cher à réparer, tandis que le surcoût pour les modèles 100% électriques serait de 14,3%. Le prix supérieur des pièces n'explique pas à lui seul la différence.

Cette dernière vient aussi de la complexité accrue des véhicules électrifiés et la présence de nombreux composants particuliers et pas forcément produits en très grande quantité (ce qui permettrait d'en faire baisser le prix) tendent à faire grimper la facture.

Cependant, mêmes des éléments basiques peuvent être plus chers en motorisation électrique. Les pneus, conçus pour supporter le poids supplémentaire des batteries, sont ainsi 10 à 20% plus chers. Les freins, sollicités différemment en raison du freinage régénératif, peuvent coûter jusqu'à 30% de plus.

Il faut ajouter à cela l'effet de l'inflation de ces dernières années. En moyenne, les prix des pièces détachées ont augmenté de 29% en quatre ans. Les hausses varient tout de même selon les constructeurs, en fonction de leurs fournisseurs et du degré de complexité de leurs véhicules.

Ce n'est pas anodin puisque dans son étude, la SRA estime que les pièces détachées représentent 52,3% du prix des réparations, devant d'autres postes comme la main d'oeuvre, la carrosserie et la peinture.

Des interventions spécialisées et des composants onéreux

L'entretien d'un véhicule électrique ou hybride nécessite des compétences spécifiques. Les mécaniciens doivent suivre des formations supplémentaires pour intervenir sur ces modèles, ce qui se répercute sur le coût de la main-d'œuvre.

Entre les qualifications pour pouvoir travailler sur des systèmes haute tension, les formations et les équipements de protection, des coûts supplémentaires sont à prendre en compte.

La batterie électrique est à la fois un élément onéreux de la voiture électrique et un composant qui tend à devoir être remplacé dans son ensemble en cas de choc...lorsque c'est possible. Pour bon nombre de véhicules, il n'y a pas d'autre choix que de les envoyer à la casse.

Plus généralement, le parc des véhicules électriques est plus récent et les réparations réalisées sont forcément plus coûteuses que pour les véhicules thermiques, dont l'âge moyen est plus élevé.

Un marché en cours d'ajustement

Sur une comparaison équitable de modèles électriques / hybrides et thermiques, l'étude de la SRA étudié les coûts pour des véhicules de moins de deux ans. Elle trouve tout de même des différences pour les hybrides (+10,4%) et pour les électriques (+7,7%) par rapport au thermique neuf.

Cela peut aussi s'expliquer par le fait que les assurés tendent à se tourner vers les réseaux constructeurs ou les grands réseaux spécialisés dont les taux horaires sont généralement supérieurs à ceux de garages indépendants.

Tous ces éléments peuvent influer ensuite sur le marché de l'occasion. Face aux coûts d'entretien et de réparation en cas d'accident, les valeurs de décote des véhicules électriques et hybrides peuvent baisser plus rapidement.

De même, l'achat d'un véhicule d'occasion peut être conditionné aux coûts d'entretien plus élevés à assumer par la suite et aux frais d'assurance qui peuvent être plus élevés.

Il reste que les objectifs nationaux et internationaux tendent vers l'augmentation du parc automobile électrique. L'industrie automobile comme celle de l'entretien et de la réparation est en train de s'adapter, ce qui pourrait amener à une stabilisation des coûts.

Les constructeurs travaillent également sur des garanties étendues pour les batteries et les composants électroniques embarqués. La pénurie de composants du début des années 2020 a rappelé l'importance de la sécurisation des chaînes d'approvisionnement et de la logistique en amont.