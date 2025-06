Les ventes de véhicules électriques ne progressent peut-être pas assez vite pour atteindre certains objectifs comme l'échéance 2035 en Europe mais elles n'en sont pas moins solide dans le monde entier, ou presque.

C'est ce qui ressort de l'analyse du cabinet Rho Motion qui évalue à 1,6 million d'unités les ventes sur le mois de mai dans le monde entier, en progression de 24% sur un an, et en amélioration de 8% par rapport au mois d'avril.

Le marché mondial a vu s'écouler 7,2 millions de véhicules électriques depuis le début de l'année, en hausse de 28% par rapport à la même période en 2024. Le gros du marché est sans surprise représenté par la Chine avec 4,4 millions d'unités et une croissance de 33% mais qui pourrait s'affaiblir prochainement alors que la guerre des prix fait rage et que la saturation du marché ne va laisser que les acteurs les plus robustes.

Rho Motion note que si les ventes de véhicules électriques progressent, les marques chinoises font aussi le forcing sur les véhicules hybrides notamment proposés en Europe car échappant aux augmentations de tarifs douaniers imposés aux voitures purement électriques.

L'Europe ne démérite pas

Malgré les doutes du public et l'avancée en ordre dispersé des différents marchés, l'Europe affiche une croissance de 27%, avec 1,6 million d'unités livrées depuis le début de l'année.

L'Allemagne, qui avait boudé un temps les voitures électriques, revient en force grâce à l'arrivée de nouvelles aides à l'achat, tout comme le Royaume-Uni qui affiche plus de 30% de croissance tandis que d'autres pays jusque-là réticents à la migration vers l'electrique, comme l'Espagne, sont en train de refaire leur retard.

Et si la croissance est forte aussi dans le reste du monde (+36%), il existe une exception notable : l'Amérique du Nord (USA, Canada et Mexique) qui affiche une très modeste progression de 3% des ventes de véhicules électriques.

L'Amérique du Nord prise au piège

Donald Trump s'est montré hostile aux véhicules électriques dans son arrivée au pouvoir, supprimant les aides fédérales et appelant au maintien des véhicules thermiques. Le marché des Etats-Unis reste en légère croissance grâce au reliquat d'aides à l'achat mais leur réduction à partir de 2026 n'est pas favorable au marché.

Le Canada a fait une pause semblable dans les incitations financières, ce qui a fait reculer ses ventes de 20% depuis le début de l'année et fait caler l'ensemble du bloc géographique.

Les droits de douane à 25% sur les véhicules importés et le rejet des véhicules chinois, dont certains modèles sont proposés à des tarifs agressifs, n'aident pas à dynamiser le marché aux Etats-Unis.

Tesla, pionnier de l'électrique, souffre toujours d'une image de marque dégradée après le passage de son dirigeant Elon Musk à la supervision du DOGE et les changements de cadre imposés par la nouvelle administration Trump ne lui facilitent pas vraiment la tâche, même si son intérêt se porte désormais sur les voitures autonomes et les robots humanoïdes.