Avec plus de 60 millions d'ordinateurs écoulés durant le premier trimestre de l'année, les ventes de PC s'offrent une croissance de 6,7% sur un an qui a permis d'écouler 4 millions d'unités de plus.

Mais plus qu'une réelle demande, c'est surtout l'inquiétude face à la hausse des tarifs douaniers imposés par Donald Trump qui a motivé ce sursaut, fabricants et revendeurs se dépêchant de vendre autant de machines que possible avant que les prix ne grimpent et ne constituent une nouvelle barrière à l'achat.

Le cabinet d'études Counterpoint Research note tout de même que l'essor des AI PC et la fin à venir du support de Windows 10 prévue pour le mois d'octobre ont aussi joué un rôle dans l'augmentation de volume constatée sur le début de l'année.

La Chine, incontournable pour les PC...et fortement surtaxée

Les mauvaises nouvelles pourraient donc tomber à partir du deuxième trimestre et surtout au second semestre, quand les effets des hausses des droits de douane seront installés.

La Chine reste au coeur du marché des PC pour ce qui est de leur production et de leur assemblage et il reste à voir comment les grands acteurs du marché vont parvenir à limiter la casse.

Certes, l'administration Trump a annoncé des exemptions parmi lesquelles on trouve les smartphones et les PC portables mais les hausses tarifaires attendues sur les semi-conducteurs seront difficiles à esquiver.

Les fabricants pourraient accélérer la relocalisation des sites de production dans des pays moins sensibles que la Chine mais cela prendra du temps et les droits de douane réciproques impactent malgré tout les pays dont certains tentent déjà de négocier avec les Etats-Unis.

Les chaînes d'approvisionnement sont menacées et la mise en place de sites de production directement aux Etats-Unis pour éviter les droits de douane reste compliquée, d'autant plus que Donald Trump change rapidement d'avis et peut annuler des droits de douane aussi vite qu'il les a annoncés.

Difficile donc de programmer des investissements massifs et des déplacements d'usines, ce qui demande des années, quand le timing présidentiel n'est que de quelques semaines entre deux décisions contradictoires.

Lenovo et Apple tirent leur épingle du jeu

Sur le premier trimestre 2025, les acteurs qui ont le plus profité de cette hausse des ventes de PC sont Lenovo, leader mondial, et Apple avec ses Mac et MacBook, qui ont connu des progressions de plus de 10%, notamment grâce au succès des AI PC.

Les fabricants bien installés, HP et Dell, ont vu leurs ventes s'améliorer plus modestement (de 4 à 6% de croissance), consolidant leurs positions. Dans le Top 5 mondial, Asus continue de fermer la marché avec des ventes en hausse de 9%.

Les analystes avaient anticipé une croissance des ventes de PC autour de 5% pour l'année 2025 mais le nouveau contexte économique mondial et les hausses de prix à venir posent déjà un risque significatif d'affaiblissement ou de tassement des ventes, faute de demande refroidie par les tarifs.