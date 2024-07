Après une année 2023 marquée par le leadership d'Apple pris à Samsung mais toujours dans un marché tournant au ralenti, un frémissement de croissance est apparu sur la fin de l'année dernière et se confirme sur les premiers trimestres de 2024.

Selon le cabinet d'études IDC, les ventes au deuxième trimestre 2024 ont représenté un volume de 285,4 millions d'unités, en croissance de 6,5% par rapport à la même période l'an dernier.

Le volume de référence de l'an dernier étant très bas, il n'y a pas encore de quoi crier de joie, même si cela représente tout de même le quatrième trimestre consécutif de croissance, signalant un mouvement de fond.

Samsung Galaxy Z Fold6 et Galaxy AI

Les analystes voient tout de même une concurrence qui continue de se renforcer entre les leaders du marché et une polarisation des grilles tarifaires. Samsung et Apple occupent les segments haut de gamme et premium, plus lucratifs, tandis que les fabricants chinois tendent à se tourner plus franchement vers l'entrée et le milieu de gamme pour générer du volume dans un cycle de demande qui reste encore faible.

Les smartphones IA, nouveau relais de croissance

L'effet de l'arrivée des smartphones dopés à l'IA générative sur les segments hauts commence à se faire sentir et permet de relever l'ASP (prix moyen des appareils mobiles), ce qui en retour améliore les marges des fabricants qui se sont lancés dans l'aventure de l'intelligence artificielle.

IDC estime ainsi que les smartphones IA vont représenter 19% du marché et constituer un volume de 234 millions d'unités dès cette année. On parle bien ici d'IA générative s'appuyant sur des modèles de langage, puisque l'intelligence artificielle est en fait déjà présente dans de nombreux smartphones depuis plusieurs années pour accompagner un certain nombre de fonctionnalités (amélioration photo, optimisation de la batterie, apprentissage des habitudes des utilisateurs).

Au deuxième trimestre 2024, Samsung se maintient assez largement en première position avec une progression quasiment nulle (+0,7%) de ses ventes, tandis qu'Apple améliore modestement ses volumes (+1,5%, 45,2 millions d'unités écoulées) avant d'entrer dans la phase d'attente des nouveaux iPhone représentés par la série iPhone 16 attendue en septembre.

Choisir entre premium lucratif et volumes en milieu de gamme

La marque à la pomme se voit ainsi talonnée par Xiaomi qui retrouve des couleurs après plusieurs trimestres compliqués et s'offre une croissance de 27,4% et un volume de 42,3 millions d'unités.

Derrière, la marque Vivo retrouve également une certaine vivacité avec +21,9% de croissance pour un volume de 25,9 millions d'unités, quasiment à égalité avec Oppo (25,8 millions d'unités) qui ferme le Top 5 mondial.

IDC rappelle que la relance du marché des smartphones est en partie en trompe-l'oeil du fait des faibles valeurs observées en 2023 et souligne qu'il s'agisse en fait d'une relance très douce qui tendra cependant à se consolider ces prochains trimestres à la faveur de l'arrivée de nouveaux smartphones IA (Samsung vient de lancer ses nouveaux smartphones pliants Galaxy Z Fold6 et Galaxy Z Flip6 avec Galaxy AI à bord), vus comme le prochain relais de croissance après la 5G et les smartphones pliants.