Vénus, souvent surnommée la "planète sœur" de la Terre, est un enfer. Avec des températures de surface dépassant les 460°C et une pression 90 fois supérieure à la nôtre, y poser le pied relève de la science-fiction.

Pourtant, une découverte récente vient de rallumer une lueur d'espoir pour l'exploration humaine : des chercheurs de l'Université de Padoue ont trouvé les premiers indices solides de la présence de gigantesques tubes de lave, des cavités souterraines qui pourraient un jour servir d'abris.

Comment ces tunnels ont-ils été découverts sur une planète aussi inhospitalière ?

La découverte a été réalisée non pas avec un nouveau télescope, mais en plongeant dans les archives. L'équipe internationale a réexaminé les données radar et topographiques de la mission Magellan de la NASA, qui a cartographié la planète au début des années 1990.

En se concentrant sur les flancs des immenses volcans boucliers, ils ont identifié des alignements de fosses (des "pit chains") qui ne ressemblaient à rien de connu. Contrairement à des failles tectoniques rectilignes, ces chaînes de cratères formaient des courbes sinueuses, descendant le long des anciennes coulées de lave.

Qu'est-ce qui prouve qu'il s'agit bien de tubes de lave ?

Plusieurs indices convergent. Premièrement, leur forme incurvée suit parfaitement le tracé qu'emprunterait une coulée de lave. Deuxièmement, ces fosses résultent très probablement de l'effondrement du toit de tunnels souterrains, un phénomène bien connu sur Terre, la Lune et Mars.

Sur notre planète, ces tubes se forment lorsqu'une coulée de lave se refroidit en surface, créant une croûte solide sous laquelle la roche en fusion continue de s'écouler. Une fois la lave drainée, il reste une immense galerie creuse.



L'orientation des fosses, toujours en pente descendante sur les flancs des volcans, et leurs dimensions cohérentes ont permis aux scientifiques d'écarter l'hypothèse d'une origine tectonique pour privilégier celle du volcanisme.

Pourquoi cette découverte est-elle si importante pour l'exploration spatiale ?

Sur Vénus, où la surface est un véritable four, ces tunnels pourraient être le seul refuge viable. Protégés du rayonnement cosmique, des températures extrêmes et de la pression écrasante, ces tubes de lave offriraient des conditions stables pour l'installation de bases humaines ou robotiques. C'est une perspective qui, bien que lointaine, change radicalement la manière dont on envisage la colonisation de Vénus.





Cette découverte donne également un nouvel élan aux futures missions, comme la sonde européenne EnVision prévue pour les années 2030. Équipée d'un radar capable de sonder le sous-sol, elle pourrait cartographier l'étendue de ces réseaux de grottes et confirmer leur potentiel pour l'exploration future, nous rapprochant un peu plus du rêve d'une présence humaine durable sur une autre planète.

Foire Aux Questions (FAQ)

Qu'est-ce qu'un tube de lave exactement ?

Un tube de lave est une grotte naturelle formée par une coulée de lave. La surface de la coulée se solidifie au contact de l'air, formant un toit isolant. En dessous, la lave liquide continue de s'écouler. Lorsque l'éruption s'arrête et que le tunnel se vide, il laisse une galerie souterraine qui peut s'étendre sur plusieurs kilomètres.

Serait-il vraiment possible de vivre dans ces tunnels sur Vénus ?

En théorie, oui. L'idée n'est pas d'y vivre à l'air libre, mais d'y installer des bases pressurisées et climatisées. Le principal avantage des tubes de lave est qu'ils offriraient une protection naturelle massive contre les conditions infernales de la surface de Vénus, réduisant considérablement la complexité et le coût des structures à construire.

Connaît-on d'autres tubes de lave dans le système solaire ?

Oui, des tubes de lave ont été identifiés sur la Lune et sur Mars. Ils sont considérés comme des emplacements de choix pour les futures bases humaines, car ils protègent des radiations solaires, des impacts de micrométéorites et des variations extrêmes de température. Ceux de Vénus pourraient être parmi les plus grands jamais observés.