Les véhicules électriques, c'est pratique mais il faut régulièrement les recharger. Hors hybrides et tant que l'on n'aura pas trouvé de solutions intermédiaires comme des panneaux solaires efficaces embarqués, il faudra régulièrement recharger voitures et camions aux bornes.

Sauf...s'il devient possible de recharger les véhicules tout en roulant ! C'est le principe de l'expérimentation Charge as you Drive menée par Vinci Autoroutes qui doit permettre de recharger des véhicules sans câbles ni arrêt aux bornes de charge.

Une fois déployée, la technologie doit contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre du transport en facilitant la circulation des voitures et surtout des poids lourds utilisant des motorisations électriques.

Recharger en roulant pour moins polluer

Depuis début janvier, Vinci Autoroutes est en train d'installer un dispositif spécifique sur l'autoroute A10. Il consiste à poser des bobines à induction (fournies par Electreon) dans la chaussée sur un tronçon de 1,5 km sur une portion située dans l'Essonne.

Une fois l'enrobé posé dessus, il sera invisible mais il constituera la première étape vers les autoroutes à induction électrique. Dès le mois de mai 2025, Vinci y fera circuler différents prototypes, voiture, utilitaire, camion et bus équipés de bobines réceptrices permettant de recharger leur batterie tout en roulant.

Le projet Charge as you Drive vise avant tout la démocratisation des poids lourds électriques pour amplifier l'effort de décarbonation du transport et faciliter les opérations.

Les poids lourds électriques actuels doivent embarquer de lourdes et coûteuses batteries pour leur assurer autonomie et capacité de déplacement de lourdes charges, ce qui consomme beaucoup de ressources, sans compter un temps de charge plus ou moins long.

D'abord les poids lourds mais intéressant aussi pour les autres véhicules

La recharge en roulant permettrait d'installer dans les poids lourds des batteries deux à trois fois moins importantes mais conservant toujours un certain niveau de charge grâce à l'infrastructure sous le revêtement autoroutier.

Si l'expérimentation est concluante, une deuxième voie pourra être équipée du système de bobines à induction. Selon les résultats obtenus, des bobines à induction pourront être déployées sur plusieurs milliers de kilomètres autoroutiers d'ici la prochaine décennie.

Il reste à voir dans quelle mesure il sera possible d'en faire profiter les véhicules électriques particuliers par la suite. Un tel dispositif simplifierait évidemment l'usage de la voiture électrique mais aussi les problématiques de planification des itinéraires en fonction des bornes de charge disponibles.